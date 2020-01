Cabalgata de Reyes A Coruña 2020 | La Cabalgata más mágica calienta motores

A Coruña se prepara para una de sus citas ineludibles del inverno. La tradicional cabalgata de Reyes, cuyo leitmotiv girará en torno a la magia de la Navidad, empezará su recorrido puntualmente en Os Castros a las 17.30 horas del domingo. La comitiva de sus Majestades recorrerá después la Avenida de Oza, la Avenida del Ejército, Linares Rivas, la plaza de Mina, los Cantones, la Marina y terminará en la plaza de María Pita, donde los Reyes Magos ofrecerán su mensaje como cada año, además de la típica chocolatada de la que podrán disfrutar los niños participantes. Acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar más de 150 artistas de cuatro compañías diferentes, "con estéticas vinculadas al circo, a la imaginación y a la magia", como adelantó la alcaldesa Inés Rey.

La Cabalgata de A Coruña 2020 la compondrán un total de trece carrozas entre las que se repartirán los 400 niños participantes junto a los 35 monitores y 50 auxiliares. Completarán el recorrido cuatro trenes, de los cuales uno será de carácter solidario, ya que lo llenarán los niños de la red municipal de acogida y los niños del área de diabetes del Chuac. Los otros dos correrán a cargo de la TVG, con caras conocidas como Os Bolechas y Xabarín. Todos ellos repartirán más de seis toneladas de caramelos. "Los Reyes hacen una labor muy mágica repartiendo regalos por la noche. Cada uno le ha dado este año una interpretación distinta. Los niños serán pequeños magos", reveló la concejala de Fiestas, Diana Sobral.

De la seguridad de la cita estará encargado un amplio dispositivo de seguridad que replicará a los de años anteriores, con la particularidad de que este año el recorrido discurrirá en línea recta, lo que convertirá la de 2020 en la cabalgata más segura. "La ventaja de este año es que no hay que cruzar por ningún punto, lo que no hará necesario ese dispositivo de movimiento y circulación de personas", señaló el responsable de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos García Touriñán, quien recordó que "hay caramelos suficientes para todos, por lo que no es necesario acercarse a las carrozas".

Compondrán el dispositivo un total de 132 personas entre policía, bomberos, Protección Civil y efectivos de la Cruz Roja, que estarán repartidos entre las zonas de paso desde las 15.00 horas del domingo. Estarán disponibles, además, cinco puntos de movilidad reducida, cinco de atención sanitaria y dos de lactancia.