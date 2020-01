Los más pobres no superan la crisis

La crisis duplicó el porcentaje de coruñeses en riesgo de pobreza entre 2008 y 2018, hasta el 16%. La mejora de los datos económicos del último lustro no ha llegado a los más afectados, que no consiguen salir de bolsas de pobreza. También es la segunda ciudad con más personas en riesgo de pobreza o exclusión, aunque es la que más gasta en política social. En parte, se debe a que estas políticas actúan como polo de atracción. Las dificultades para acceder a una vivienda en condiciones dignas y el envejecimiento castigan también a los coruñeses más vulnerables

Entre 2007 y 2018, según la Enquisa Xeral a Fogares del Instituto Galego de Estatística (IGE), el porcentaje de coruñeses en riesgo de pobreza pasó del 7,7 al 16%. Sociólogos y representantes de las instituciones de la ciudad que trabajan con los más desfavorecidos coinciden en que los coruñeses más tocados por la recesión económica siguen sin superarla y nutren bolsas en riesgo de quedar fuera de la sociedad.

El sociólogo Manuel García, que da clase en la Universidade da Coruña (UDC) señala que, si bien los datos de la encuesta han de cogerse con "cautela" para ámbitos reducidos como A Coruña, y hay importantes oscilaciones entre años, se aprecia una tendencia creciente de penuria en las ciudades "fruto del empobrecimiento de la ciudadanía". Lo achaca a que "la crisis no acabó y permanece enquistada" en las urbes, ya que a la ciudadanía no llegó "ningún tipo de medida eficiente" para sacarla de esa situación.

Su compañero de facultad Antonio Izquierdo señala que ha coincidido con el aumento de distancia entre las clases medias y las más desfavorecidas. "Los que más han perdido con la crisis", resume, "han sido los más pobres". Esto tiene un riesgo añadido para las nuevas generaciones: "los hijos de las clases más excluidas caen rápidamente en la marginación". El sociólogo coruñés Francisco Haz, profesor en la Universidad de Murcia, concluye que en las urbes gallegas hay un problema "sistémico de exclusión social".

Para Pilar Farjas, directora de en A Coruña Cáritas, "la superación de la crisis ha afectado de forma desigual a distintos estratos de población" y de ella no han salido las familias que resultaron más afectadas. Según los datos que maneja, 50.000 hogares gallegos sobreviven en base a ayudas, y más de 400.000 recurren a ellas.

Polo de atracción

A Coruña era en 2018 la segunda ciudad de las siete gallegas con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, un 21,3%, solo superada por Ferrol. Y de acuerdo con los últimos datos conocidos, de 2017, el Ayuntamiento coruñés es el que más dedica a gasto social per cápita dentro de las ciudades gallegas: 98 euros por habitantes, frente a los 60 de Vigo o los 69 de Lugo. Esta red de apoyo puede ser, para alguno de los consultados, otro de los factores por los que hay mayor tasa de pobreza, ya que atrae a personas con problemas de otras partes.

Según señala Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, A Coruña es una ciudad "receptora de familias en situación de pobreza y exclusión social, y personas sin hogar", algo que se viene produciendo "desde hace años". Provienen de Galicia pero también de otras partes de España, y entre ellos están inmigrantes, que llegan a la ciudad después de probar suerte en grandes urbes como Madrid o Barcelona. Vienen atraídas por la red asistencial coruñesa, "importante y consistente".

En términos parecidos se expresa Farjas, que considera que la situación no es más grave en A Coruña que en otras ciudades, si bien es un "punto de referencia de inmigración". Las políticas sociales y la situación económica de la zona coruñesa han hecho que "seamos una ciudad de referencia para muchas familias".

Trabajo temporal y precario

En 2008, el 22% de los domicilios coruñeses percibían todos los ingresos de prestaciones sociales; en 2018 ya eran el 30%. Pero también ha subido el porcentaje de hogares que extrae más del 50% de sus ingresos de prestaciones, del 26 al 41%. Según señala Izquierdo, "cada vez hay más trabajadores pobres". Para Pablo Sánchez, una variable en el incremento de la pobreza es la "precarización del mercado laboral" . Está relacionada con la "falta de empleo", pero también con el trabajo "precario o discontinuo".

Pone como ejemplo a las personas que quedaron en paro los años más duros de la crisis y no consiguieron retornar al mercado laboral, porque una persona que no trabaje algunos meses tiene "serias dificultades" para conseguir un empleo. Esto genera una espiral en la que el desempleado agota sus recursos económicos y las prestaciones, y finalmente tiene que recurrir a entidades de ayuda.

Parte de esta cronificación de la pobreza se produce en los trabajadores de mediana edad. Según señala Sánchez, actualmente se ven personas con "15, 20 o 25 años cotizados" que dependen de ayudas.

El efecto acumulativo del desempleo de larga duración lleva a problemas familiares, de salud mental o adicciones, lo que agrava la situación de exclusión, asevera Sánchez. Farjas explica que las situaciones de exclusión se han hecho "más complejas".

Difícil acceso a la vivienda

Antonio Izquierdo afirma que el mercado de trabajo es el segundo factor de exclusión social, pero el primero es la vivienda, entendida en sentido amplio y como "factor de integración social". La dificultad de los gallegos, señala Izquierdo, es la de conseguir una habitabilidad "en condiciones dignas".

Esta es la misma lectura de Farjas, que afirma que en Galicia el "componente más ligado a la exclusión son los problemas de vivienda". Incluye tanto la dificultad de acceso a alquileres, los problemas de accesibilidad derivados de personas mayores que viven en pisos antiguos sin posibilidades de reformarlos, o la incapacidad de muchas familias para pagar los suministros. El problema es destacado en A Coruña, que tiene "un grave problema de acceso, muy especialmente en la vivienda social".

Envejecimiento y soledad

El 24,3% de los hogares coruñeses está constituido por personas de 65 o más años, frente al 18,36% de 2008. El envejecimiento de la población genera sus propios problemas de exclusión.

Para el sociólogo coruñés Francisco Haz, este fenómeno, combinado con el encarecimiento de la vivienda, explica en parte el incremento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. La población que queda en el municipio es " mayor, muchos con pensiones bajas'. En otros hogares, la crisis llevó al "reagrupamiento familiar', esto es, que ciertas personas volvieron a la casa de sus progenitores porque no podían mantenerse solas y "el sustento fijo pasó a ser las pensiones de los mayores".

Pero la exclusión social, explica Haz, no viene solo del apartado económico. El envejecimiento conlleva cuestiones que pueden alejar a una persona de la sociedad si no vienen acompañados de políticas públicas o inversiones que las palien. Según señala, un anciano con problemas de movilidad que reside en un quinto sin ascensor vive "una especie de secuestro arquitectónico" y no puede desarrollar sus actividades diarias.

Las personas mayores, afirma Farjas, no son el grupo mayoritario en situación de exclusión en la ciudad, pero tienen que ser "un punto de referencia" para las políticas sociales coruñesas por sus características especiales. Su "factor diferencial" es la soledad.

Las políticas sociales están pensadas para gente que acude a los servicios para pedir recursos, pero hay personas mayores que tienen "serios problemas" para salir e ir a buscarlos. "No saben, no pueden buscarla o no son capaces de hacer los trámites administrativos", explica Farjas. Este problema, recuerda Haz, se agravará si los trámites electrónicos se convierten en la única forma de relacionarse con las instituciones.