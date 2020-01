Cabalgata A Coruña 2020 | La ruta para seguir a los Reyes Magos

Como cada 5 de enero, los Reyes Magos recorrerán las calles de A Coruña en su tradicional Cabalgata para repartir caramelos e ilusión a los más pequeños. La ruta comenzará a las 17.30 horas en el mirador de Os Castros y concluirá, como es habitual, en la plaza de María Pita. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados por 251 niños y niñas de entre 7 y 11 años que ocuparán las carrozas y los trenes. Hasta el domingo, los interesados en pedir sus deseos en persona a sus Majestades de Oriente podrán hacerlo en varios puntos de la ciudad.

▶¿Cuál es el recorrido de la Cabalgata? Este año, los Reyes cambian su ruta, de poco más de tres kilómetros. En 2019 empezaron el desfile en Riazor y, con la nueva década, retoman el mirador de Os Castros como punto de salida. Saldrán de ahí a las 17.30 horas para dirigirse hacia avenida de Oza y Ramón y Cajal, de donde saldrán hacia la avenida del Ejército. La ruta continuará por Linares Rivas, plaza de Mina, Cantón Pequeño y Cantón Grande. La Marina será el tramo final antes de llegar a la plaza de María Pita.

▶¿El desfile afectará al tráfico? Sí, la avenida de Oza, desde Cuatro Caminos a Casablanca, permanecerá cortada desde las 16.30 horas, una hora antes del comienzo de la Cabalgata. Tampoco se podrá circular entre Cuatro Caminos y Puerta Real. Esto también afecta a las líneas de autobús, que cambiarán su itinerario durante la tarde del 5 de enero. Está previsto que entre las 18.30 y las 19.00 horas se habilite la circulación en avenida de Oza.

▶¿Qué líneas se verán afectadas? La línea 2 no podrá pasar por Casablanca y continuará desde la glorieta de Os Castros hasta la iglesia del Carmen. Los buses 1, 2A, 12, 14, 17, 20 y 22 deberán cambiar su ruta al no poder pasar por avenida de Oza. El 12A, en sentido vuelta, se incorporará al túnel de Eirís para salir a Camilo José Cela. Las líneas 21 y 24 circularán por Federico Tapia y Francisco Mariño comenzando el recorrido en el número 10 de Juan Flórez. Como es habitual, se harán paradas en la avenida do Porto a la altura del Kiosko Alfonso, antes de la entrada y a la salida del túnel.

▶¿Dónde y cuándo es la recepción? Melchor, Gaspar y Baltasar reciben, desde ayer, a los niños en el hall del Ayuntamiento. Junto con sus pajes, los Reyes escuchan las peticiones de los más pequeños para el día 6 y guardan sus cartas. El horario es de 17.00 a 20.00 horas y estarán hasta mañana.

▶¿En qué otros sitios se puede ver a los Reyes Magos? Sus Majestades de Oriente aterrizan hoy en el aeropuerto de Alvedro a las cuatro de la tarde. Recogerán en el aeródromo todas las cartas que les lleven los niños, que podrán pasar un rato por ellos. Los Reyes se irán a descansar a las 19.00 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar también están en Marineda City. Hoy y mañana de 17.00 a 21.00 horas y el domingo, día de la Cabalgata, en horario de mañana, de doce a dos.

▶¿Hay actividades alternativas? Sí. En la plaza exterior de Marineda City hay una pista de patinaje de hielo natural. En el Mercado de las Luces, ubicado en el edificio Labase, se imparten talleres infantiles de elaboración de tarjetas para los Reyes, este viernes a las 12.00 horas, y un pintacaras navideño este sábado a partir de las 17.00 horas.