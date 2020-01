Crisis de confianza en el presupuesto

A lo largo de la semana pasada el Gobierno local llegó a acuerdos con BNG, Marea y Ciudadanos para que estos partidos respaldasen los presupuestos de 2020, que irán a pleno el próximo jueves. Pero ayer por la mañana, cuando se llevaron a comisión, Ciudadanos votó en contra y Marea se abstuvo, lo que no impidió que se aprobasen con los votos favorables de PSOE y BNG. Los primeros alegan que el Gobierno local no actuó con "honestidad" con ellos y los segundos, una pérdida de confianza. Ambos critican la subida del recibo del IBI y afirman que el PSOE no ha plasmado en las cuentas las modificaciones que acordaron con ellos.

Marea y Ciudadanos no quisieron aclarar ayer el sentido de sus votos el próximo jueves, supeditándolo a reuniones con el PSOE que se producirán en los próximos días y en las que actualizarán sus reclamaciones. La reunión con Marea, que tiene seis ediles y es por tanto imprescindible para aprobar el presupuesto si hubiese un voto en contra del PP, se producirá el martes. El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, responsable hasta ahora de las negociaciones con el resto de grupos, se mostró ayer convencido de que se podrán solucionar los "malentendidos y confusiones" y aseguró que se "cumplirán los acuerdos".

Actualmente, el único partido que mantiene su voto positivo a los presupuestos es el BNG, cuyo portavoz, Francisco Jorquera, defendió ayer que "no hay motivos para retractarse de lo pactado". El PP, que ayer se abstuvo, reserva su decisión para el día del pleno.

Cumplimiento del pacto. El edil de Marea Iago Martínez señaló ayer que algunos de los acuerdos a los que llegó su partido con el PSOE no aparecen "debidamente recogidos" en los presupuestos, y otros forman parte de "partidas genéricas". No sabe si se cumplirán ya que no hay un "clima de confianza" con los socialistas. Martínez rechazó concretar de qué proyectos se trata, y apuntó a que intentará "reconducir la situación y pedir garantías". Lage aseguró ayer que ofrecerá "las garantías necesarias para el cumplimiento de los acuerdos".

La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, reconoció que el PSOE tuvo "buena voluntad" al aceptar la mayoría de sus propuestas. Sin embargo, señaló que quedó fuera su reclamación de que las subvenciones a entidades deportivas se concediesen directamente, una petición a cuyo cumplimiento "supeditó" en diciembre el apoyo al documento. Por parte del BNG, señala Jorquera, no hay "ningún problema, y de haberlo lo trasladaríamos discretamente" para evitar representar un "culebrón".

Pérdida de facultad plenaria. Las bases de ejecución del presupuesto que se llevaron ayer a la comisión de Hacienda incluían una modificación que permitiría al Gobierno local realizar transferencias de crédito entre conceptos de diferente capítulo sin pasar por el pleno. El PSOE afirma que fue un "error material" que pasó sin ser detectado. Fue corregido por acuerdo unánime.

Iago Martínez afirma que le resulta "difícil de creer" que fuese fortuito, ya que favorece al Gobierno local y se reflejaba en el informe del interventor municipal. Afirma que ha causado "malestar y erosión de la confianza". Por su parte, Jorquera considera que el PSOE "pidió perdón y propuso inmediata corrección".

IBI. El Gobierno local pidió en julio pasado una actualización de los valores catastrales de A Coruña, lo que supondrá un aumento del 3% en el recibo del IBI de este año.

Este es un motivo de protesta para Marea, que considera que deberían haberlos informado durante la negociación de las ordenanzas fiscales de este año. Ciudadanos reclamará en sus conversaciones con el PSOE "algún tipo de ayuda a las rentas más bajas" para compensar la subida, si bien esto no será posible para 2020 ya que las ordenanzas fiscales ya están cerradas. Martínez reclama del PSOE, al menos, el "compromiso" de modificarlas en el futuro, algo que el Gobierno local dice que "estudiará".

Para Jorquera, en la actualización no cabe hablar de "catastrazo", y afirma que no es "lineal", pues afectará más a las mayores propiedades. El BNG, aseguró, aboga por una "fiscalidad justa", y ya reclamó que no se repercutiera el IBI en las personas alquiladas en vivienda municipal.

Informe del interventor. Las observaciones de este funcionario municipal sobre las previsiones de ingresos de los presupuestos, que considera calculadas al alza, generan desconfianza en Marea Atlántica y Ciudadanos. El primer grupo indica que las previsiones "no son realistas". El segundo, el documento apunta a cálculos "demasiado optimistas o injustificados".

IMCE. Marea votó en contra del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Sus motivos, explicó Iago Martínez, fueron que se les entregó la documentación con poco margen y que no aparecen recogidos acuerdos a los que llegaron con el PSOE, como el mantenimiento del presupuesto del festival Noroeste o las líneas de ayuda creadas en el pasado mandato. Estas cuestiones, señaló, se tratarán en las conversaciones con el PSOE.

Falta de información. El PP fue el único partido que no realizó aportaciones a los presupuestos. La postura del partido, negada por los socialistas, es la de que se les sometió a un "cordón sanitario" y no se les proporcionaron documentos relativos a las cuentas hasta el lunes pasado, según fuentes del grupo. Los populares señalan que presentarán alegaciones "para poder enriquecer el texto".