Un proyecto común para la Marina

Al proyecto de humanizar la Marina, el de poner una pérgola y redistribuir los espacios creado por los arquitectos Joan Creus y Covadonga Carrasco en 2017, le toca esperar. La alcaldesa, Inés Rey, en declaraciones a este diario, explicó que esta reforma está siendo estudiada por los técnicos del área de Urbanismo, por lo que no se ejecutará a corto plazo. Eso sí, el diseño del prestigioso estudio de arquitectura coruñés encargado por el Gobierno anterior gusta en el Ejecutivo del PSOE y será la referencia de llevarse a cabo la transformación.

Fuentes municipales indican que, en todo caso, hay que esperar al acuerdo con el Puerto por los terrenos para humanizar la obra realizada durante el mandato del PP que, tras su nacimiento, recibió críticas por falta de sombra y por su funcionalidad. Con Marea en el Gobierno, se encargó un proyecto a Creus e Carrasco, un prestigioso y premiado estudio encargado de rehabilitar la Fundación Seoane y, recientemente, la antigua prisión provincial de Lugo.

"Parece que ese proyecto está bien y que gusta. Si hay que introducir alguna corrección, se hará, pero supongo que seguirá ese proyecto adelante, pero no se lo puedo decir con total seguridad porque se está estudiando en la Concejalía de Urbanismo. Se estudiará la solución que sea estéticamente menos agresiva con el entorno y que dé una solución a una zona que quedó un poco desangelada", comentaba la alcaldesa a preguntas de este diario.

El arquitecto Joan Creus explicó a este diario que, el nuevo Gobierno local todavía no se había puesto en contacto con su estudio para informarles de si el proyecto sigue en marcha o no. "Extraoficialmente nos ha llegado que sí, pero oficialmente, no sabemos nada", relató Juan Creus, que defiende que las obras proyectadas, entre ellas, la construcción de una pérgola que aporte sombra, podrían realizarse sin que la Autoridad Portuaria haya cedido los terrenos, ya que están listas para ser ejecutadas.

El objetivo de Marea para este enclave no era solo introducir mejoras estéticas en este espacio ganado, primero al mar y, después, a los coches, sino hacer un plan director para desarrollar por fases. La primera intervención planteada era la de la pérgola, después, la reordenación y la ampliación de las zonas de juegos infantiles y las mejoras en la seguridad.

Poco después de que el proyecto de Creus e Carrasco viese la luz, dos jóvenes fallecían en el entorno. Aunque, para entonces, tanto el alcalde, Xulio Ferreiro, como el presidente del Puerto, Enrique Losada, estaban de acuerdo en que habían sido dos accidentes "desgraciados", ambas administraciones aprobaron la instalación de un banco corrido en forma de L con bloques de piedra para aumentar la seguridad en la zona. Este banco no estaba en los planes iniciales de Creus e Carrasco, pero fue la primera medida que se tomó para intervenir en la Marina.

En las mesas de la Concejalía de Urbanismo quedan ahora otras ideas planteadas por el estudio de arquitectura para mejorar la funcionalidad de la Marina. El elemento principal de la intervención es la pérgola que, en los planos de Creus e Carrasco, se erige de forma paralela a las galerías y a la dársena, montada sobre pilares y con un elemento de madera de casi cinco metro de largo que forma un entramado de soportes y vigas con un techo de vidrio y protecciones transparentes y una superficie con vegetación en el nivel superior.

Las áreas de juego existentes se completan con otra bajo uno de los extremos de la pérgola. La idea de Creus e Carrasco era introducir elementos verdes y de refugio y descanso en este enclave dominado por la piedra. Una vez realizadas estas obras, los redactores de esta reforma planteaban que, de existir "disponibilidad económica", una al lado de la Autoridad Portuaria y otra en la zona de Puerta Real. Las proyectaron con forma triangular y separadas del suelo con una ligera inclinación.

En la última fase, Creus e Carrasco preveían aproximar a los peatones al mar, con dos líneas de grada accesible, excavadas hasta la línea de la pleamar, de modo que, en las zonas libres de pantalanes se pudiese tener contacto directo con la lámina de agua.