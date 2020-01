Hace cinco años que el coruñés Christian Díaz Delgado, de Abogados y consultores, forma parte del listado de la publicación Best Lawyers que selecciona a los mejores despachos y abogados. Este año, el galardón ha ido más allá y ha sido nombrado abogado del año en el campo de concurso de acreedores, al que se ha dedicado durante toda su carrera, aunque no rechaza otros temas. Intenta "relativizar" este premio, aunque asegura que es un "orgullo" que otros compañeros se fijen en él.

¿Qué supone formar parte de este listado?

Hay que partir de la base de que se trata de un directorio de la revista Best Lawyers, de tradición anglosajona y que se importó a Europa en los 2000. En Estados Unidos es muy importante para los abogados independientes formar parte de estas publicaciones prestigiosas porque dan un halo adicional de experto en una materia.

Cabe destacar que entra en ese listado a pesar de no formar parte de un despacho grande

Sí. Desde 2015 figuro de manera singular en ese ranking porque está copado al 90% por despachos grandes. De hecho, el consejo asesor está formado en su práctica totalidad por los presidentes de estos grandes bufetes.

¿Cómo se forma parte del directorio?

Se hacen unas encuestas ciegas en las que preguntan a miembros de los despachos y abogados en general para proponer cuál te parece mejor. Luego los de la publicación hacen un chequeo para asegurarse. Muchos se galardonan entre sí. Lo singular es que aparezca gente de despachos modestos e independientes.

Este año, como novedad, le han nombrado abogado del año en la especialidad de concurso de acreedores

Sí, es un orgullo y me agrada. Ahora en el despacho ya somos diez, pero cuando empecé éramos mi secretaria y yo. Es algo interesante y bonito. Para España, en concursal, solo designaron ocho y el único en Galicia soy yo.

¿Es un campo importante en la ciudad?

Siempre digo que A Coruña es punta de lanza en materia concursal. De hecho, la Asociación de Administradores Concursales a nivel nacional, a la que pertenezco, tiene como presidente a un coruñés, Diego Comendador. También me llamó para formar parte de un congreso, de hecho, la distinción de Best Lawyers da lugar a este tipo de cosas. Hay que relativizarlo porque no es una medalla de honor. Pero sí estoy muy contento porque hay compañeros que piensan que lo hago bien en la materia que desarrollo.

Aunque la publicación le incluía en el listado desde hace cinco años, esta es la primera vez que destaca en concursal. ¿Su implicación ha sido mayor en ese campo durante este tiempo?

Ha sido la misma, siempre muy continuada. Bien es cierto que en Galicia aparecieron otros cuatro abogados del año, pero en otras materias, como negocios y fiscal. Llevo toda la vida dedicado al derecho mercantil. Pero en A Coruña tienes que dedicarte a todo. Desde hace un par de años sí que estoy más centrado porque el despacho ha crecido y puedo ir delegando algunas cosas. Atiendo también temas de índole civil.

¿Los concursos de acreedores han aumentado durante los últimos años a raíz de la crisis?

Sí, efectivamente. La intensidad máxima fue en el momento cumbre de la crisis. No solo del concurso en sí mismo y el fracaso de la compañía como tal, sino de la reestructuración de su deuda y la reorganización general de todos los medios de la sociedad para que pueda no cerrar. Esas tareas son más importantes que el pleito de concurso en sí mismo. El 99,9% cierra y nadie cobra. Nos centramos en la precaución para que eso no pase.