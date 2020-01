Más 'online' que en tiendas físicas

Día 7 de enero. Las rebajas. El momento de cazar la mejor ganga y completar los regalos de Reyes. Pero lejos quedan aquellas colas interminables que protagonizaban esta jornada hace años. Desde que las plataformas online adelantan los descuentos a la tarde-noche del 6 de enero, muchos prefieren no pasarse ya por las tiendas físicas y hacer la compra con un clic.

Los hay, no obstante, que prefieren ver y probar. Por eso en la plaza de Lugo se registró bastante movimiento por la mañana, aunque a muchos ya les tocaba volver al trabajo tras las vacaciones navideñas. Se llenaron algunas tiendas del centro, aunque las esperas no fueron demasiado largas. En la calle Real, sin embargo, no había demasiados compradores. Quizá porque muchos comercios adelantaron las rebajas a antes de Reyes, para que Melchor, Gaspar y Baltasar pudiesen llevarse los regalos más baratos. Muchas tiendas anunciaron, con carteles, descuentos de hasta el 50%, llamando la atención de los viandantes.

La apertura de las rebajas es también el momento de las devoluciones. Los regalos del día 6 que no gustaron vuelven a los establecimientos, por lo que también estos compradores se pasearon por las tiendas para elegir la nueva pieza en el armario con el ticket regalo.