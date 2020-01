Calendario laboral A Coruña 2020 | Cuatro puentes en abril, mayo, octubre y diciembre

El calendario de 2020 en A Coruña tiene por delante cuatro puentes, los que resultan de unir los festivos del Jueves y el Viernes Santo al sábado 11 y el domingo 12 de abril; también el de pegar el viernes 1 de mayo, fiesta de los trabajadores, al fin de semana y también el lunes del 12 de octubre, al 11 y al 10. El año se cierra con un día de Navidad que cae en viernes, así que, también será puente el último fin de semana de 2020.

El Gobierno local ha escogido marcar en rojo el Martes de Carnaval, festivo en A Coruña, que cae en el 25 de febrero, y también el día del Rosario, el miércoles 7 de octubre. Esta festividad vuelve al calendario municipal después de que, durante su mandato, el PP la desterrase para declarar no laborable el San Juan. Marea Atlántica optó por introducir el 8 de marzo, Día de la Mujer, como festivo local, una opción que no pudo continuar este año, al caer este día en domingo y ser no lectivo.

Salvados ya el miércoles 1 de enero y el pasado lunes 6, quedan por delante otros puentes y festivos en A Coruña que se podrían unir a otros días para conformar lo que se podría denominar acueducto. Y es que, el siguiente festivo, tras el Martes de Carnaval, es el 19 de marzo, San José, que cae en jueves. Le siguen el Jueves y Viernes Santo, el 9 y 10 de abril, que forman parte ya de las vacaciones de Semana Santa.

El mes de mayo comienza en viernes, con su consiguiente festivo, y junio deja caer San Juan, ahora festivo designado por la Xunta, en miércoles. El 25 de julio, Día de Galicia, es sábado, como el 15 de agosto, Día de la Asunción.

Hay que pasar páginas hasta octubre para encontrar los siguientes festivos, el miércoles 7 -festivo local en A Coruña por el día del Rosario- y el lunes 12, Día de la Hispanidad. El 1 de noviembre es domingo, al igual que el 6 de diciembre, que se puede combinar con el martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada.