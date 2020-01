Marea resuelve discrepancias con el PSOE y apoyará el presupuesto

Marea Atlántica votará hoy en el pleno a favor del proyecto del Gobierno local para los presupuestos de 2020, tras haber resuelto las dudas surgidas en los últimos días "con nuevas garantías de cumplimiento" de los acuerdos firmados con el PSOE, tanto los relativos a las cuentas municipales como al pacto establecido al comienzo del mandato entre las dos fuerzas políticas.

Con el último acuerdo, Marea se compromete a trabajar "en nuevas reformas fiscales para reforzar la lucha contra la emergencia climática y la justicia social en A Coruña" durante el primer trimestre de este año, periodo en el que establecerá mecanismos para supervisar el desarrollo de las medidas acordadas con el Ejecutivo socialista.

Marea alegó la semana pasada que se había producido una ruptura de la "confianza" con el Gobierno local por varios motivos, entre ellos la subida del recibo del IBI, derivada de una actualización catastral pedida de forma unilateral por los socialistas en julio. Los grupos acuerdan ahora establecer una mayor progresividad en el conjunto de los tributos locales, avances en la fiscalidad verde y facilidades en el acceso a los equipamientos y actividades municipales de personas y colectivos vulnerables.

Marea y PSOE convocarán el Consejo Rector del IMCE para modificar su presupuesto antes de que termine enero y concretar una partida de 200.000 euros para las convocatorias de ayudas Xerminal y Cultura de Barrio, y fondos precisos para dotar el festival Noroeste de una dirección artística por concurso público.

Otros acuerdos alcanzados a última hora son la convocatoria, el 28 de enero, de la junta de accionistas de Emalcsa para la conversión de la empresa municipal en "un medio propio" como primer paso para impulsar la creación de un operador energético cien por cien público; y convocar una comisión de trabajo para cambiar el reglamento de las escuelas infantiles municipales el próximo 23 de enero.

El BNG votará también a favor del presupuesto, mientras Ciudadanos, que en un principio los iba a respaldar, todavía "valora la abstención o el voto favorable". Su portavoz, Mónica Martínez, añade que presentará una enmienda para que las ayudas municipales a los clubes de fútbol se repartan directamente entre las entidades, no a través de la asociación en la que una gran parte de ellos se agrupa. La edil explica además que en 2020 el Gobierno local puede aplicar un sistema de compensación de la subida del IBI del 3% para todos los contribuyentes, no solo las rentas más bajas. El PP no avanzó su voto en el pleno y anunció enmiendas.