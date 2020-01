La Federación Galega de Atletismo advierte carencias en las pistas de Elviña y Riazor

El estado de las instalaciones atléticas de la ciudad es satisfactorio, aunque presenta carencias. La Federación Galega de Atletismo ha elaborado un informe, dentro de un plan estratégico de 2019 a 2022, que recoge propuestas de mejoras que deberían afrontar todos los recintos atléticos de la comunidad. La superficie sintética de las pistas, las gradas, las cubiertas y los vestuarios del estadio universitario de Elviña y del Palacio de los Deportes de Riazor están en buenas condiciones. Las deficiencias y carencias se encuentran en los fosos de saltos horizontales y verticales y los espacios reservados para lanzamientos; además, el material para competición es escaso.

El informe de la federación propone cambiar el área de los fosos, reparar las celdas donde se lanza peso y martillo y adquirir equipamiento para los atletas. En el caso del estadio de Elviña, sometido a importantes reformas en el firme sintético, calles y zonas en 2018, apuesta también por ampliar el convenio entre la Universidad y el Concello para que la instalación pueda "acoger a todos los atletas federados gallegos o desplazados". Mediante el acuerdo, el recinto es utilizado hoy por los clubes coruñeses.

El veterano entrenador del Club Coruña Comarca José Carlos Tuñas coincide con el diagnóstico que la federación hace de Elviña, estadio que considera "infrautilizado" y en el que demanda mejorar los fosos de saltos horizontales y homologar un foso de lanzamiento de peso y un mayor acceso al gimnasio, del que solo pueden hacer uso los universitarios y no está reservado para el resto de atletas. En el recinto del campus se celebran cinco o seis competiciones atléticas al año, que debido a su coste y a la gestión dependiente de la Universidad se celebran los viernes por la tarde o entre semana.

Las pistas municipales del Palacio, reformado íntegramente en 2011, están en buen estado, aunque no se pudo ampliar la cuerda hasta los 200 metros, solo hay un foso de longitud y triple salto y no hay fosos para saltos verticales, por lo que se tienen que traer de otras partes en las competiciones, de tres a cuatro cada año. La federación gallega propone adquirir más material, sobre todo vallas y cierres. "No es raro que en Elviña o en Riazor seamos los clubes los que compremos elementos que necesitamos para entrenar y que queden allí", comenta Tuñas.

El informe de la Federación Galega de Atletismo da cuenta también de instalaciones nuevas en construcción o previstas por los ayuntamientos. Al referirse a A Coruña recuerda que el "partido que gobierna" hizo la "promesa electoral" de habilitar una pista de atletismo municipal de 400 metros y ocho calles que vincula a los presupuesto de 2020. Esta instalación formaría parte de la anunciada en su día por la alcaldesa, Inés Rey, como próxima ciudad deportiva, ubicada en las instalaciones de la fábrica de armas en Pedralonga que Defensa cedió al Ayuntamiento. Las cuentas de este año solo consignan 55.000 euros para esta iniciativa, que, según fuentes municipales, tienen como destino el desarrollo del proyecto.

Tuñas cree que unas pistas atléticas en Pedralonga "se amortizan solas y se pueden compaginar con otros deportes", pero lamenta que haya que esperar a otro año tras plantear con el Concello que podrían construirse ya en 2020.