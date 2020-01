La Solana volverá a ser suelo público

El pleno de hoy tratará la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal para devolver la titularidad pública al suelo de La Solana, como la que poseía antes de 2013. Contará con el respaldo, al menos, del Gobierno local, el BNG y Marea, lo que asegura su aprobación.

En 2013, el Ejecutivo del Partido Popular pasó la calificación del espacio a espacio libre deportivo. El retorno a la titularidad pública fue promovido por el Gobierno local de Marea para evitar operaciones especulativas de los terrenos, y continuado por el actual equipo de gobierno.

Aunque no está en el orden del día, la discusión de este asunto probablemente incluirá menciones a la licencia que se le otorgó en 2018 a la concesionaria, Metropolitan Spain, para ampliar las instalaciones, y que no contaba con el preceptivo estudio de detalle. El Gobierno local ha anunciado que no la revisará.

Además de esta cuestión, en el pleno se verá una moción presentada por el Partido Popular para el fomento de la accesibilidad vertical y otra relativa a las inversiones del Estado pendientes en la ciudad, entre las que se incluye la cancelación de la deuda del puerto. El BNG llevará una propuesta sobre las demandas a trasladar desde la ciudad al Gobierno central en la que también se tratará el asunto.

Ciudadanos propondrá una moción sobre la ampliación de la terminal de Alvedro y otra pidiendo la creación de un banco municipal de instrumentos municipales para aquellos que no puedan permitirse la propiedad de uno.

En el apartado de política nacional, Ciudadanos reclamará también el apoyo "a los órganos constitucionales" e instar al Gobierno a no realizar concesiones a partidos independentistas. En términos muy similares, el PP eleva otra para solicitar al Congreso que se interpele al presidente del Gobierno "sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas".

Los otros asuntos a tratar en el pleno serán la aceptación de la renuncia de la portavoz del PP, Beatriz Mato, y el nombramiento de Arsenio Iglesias como hijo adoptivo de A Coruña. Se le dará su nombre a una calle y a la Ciudad Deportiva de la Torre.