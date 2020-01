"Mataron a sangre fría a mi hermano, nunca tuvo que ver con las drogas"

El hermano de Bruno Bello, Diego, fue abatido la semana pasada por la policía filipina en una operación antidroga. Las autoridades del país asiático afirman que el fallecido, nacido en A Coruña y de 32 años, traficaba con droga y disparó contra los agentes. Su familia y allegados, entre ellos un socio que acaba de regresar a España, creen que fue un asesinato.

¿Su hermano había sido amenazado o extorsionado?

No. Se lo preguntamos a su socio porque quizás era algo que mi hermano no quería contar, pero lo desmintió por completo. No estaba siendo extorsionado, ni pagando a nadie. Es mentira. Lo mismo nos dijeron su pareja y amigos.

¿Cómo era la vida de su hermano en Filipinas?

Se asentó allí hace dos años y abrió un hostel, luego una tienda de surf, Mamon, por la que se desvivía. Estaba 24 horas al día pensando en eso. Luego, con su socio español y un filipino, un bar con tienda, tours por la isla, un estudio de tatuajes.... Creo que tenían más de treinta empleados, casi todos filipinos. Les iba muy bien.

Uno de los amigos de Diego afirmaba que alguien pudo querer quedarse con el negocio.

No sabría decir los motivos que pueden haber llevado a que la policía asesinase a mi hermano. Supongo que alguien se lo querría sacar de delante, pero no sé por qué razón. A mí me cuadra bastante que alguien con poder pueda haberse querido quedar con sus negocios. Pero será imposible, los van a cerrar, intentaremos que nadie se pueda aprovechar.

¿Tenía su hermano contacto con las drogas?

Nunca tuvo nada que ver. Ni tenía una pistola. Iba todo el día en bañador y camiseta de tiras y chanclas. Es imposible que llevase droga, ni pistola, ni nada. Si no estaba en el trabajo en la Santa estaba en Mamon y si no en su casa, estaba completamente localizado por redes sociales, todo el mundo sabía dónde vivía y trabajaba. La policía dice que llevaban tres meses siguiéndolo, pero es la mentira más grande que escuché últimamente. Ni registraron la casa, ni registraron sus locales. Se lo inventaron para justificar la metedura de pata que hicieron.

La policía afirma que lo abatieron en su casa después de que diese droga a un agente de paisano. ¿Qué saben de la muerte?

No sabemos demasiado. El socio de mi hermano tenía miedo a hablar en Filipinas. Tiene grabaciones, testigos, todo bien amarrado y a buen recaudo para aportar luz. Creo que lo estaban esperando y lo mataron a sangre fría. Ni intercambio de droga ni nada.

Tras la muerte, la policía filipina dijo que su hermano tenía denuncias por violación.

Es otra mentira que se inventaron. Dicen que hubo denuncias pero no fueron para adelante. A mí me hizo, no daño porque sé que es mentira... Pero es algo más delicado que el tema de drogas. Sé que mi hermano no era así. La policía filipina cambia de parecer porque saben que no tienen por dónde salir. Cada día se inventan algo nuevo para echar encima de mi hermano, pero no tiene coherencia. El informe de la actuación policial es una carilla. Las noticias que sacan de la muerte son más extensas que el informe policial.

Por el caso se han interesado la Comisión de Derechos Humanos Filipina y la Embajada. ¿Qué saben de la investigación?

No sabemos casi nada. Lo están llevando en el más estricto secreto.

¿Han tenido apoyo de las instituciones españolas?

Sí, con el cónsul estamos hablando casi a diario. Fue de gran ayuda para que mi hermano pudiese salir de la isla de Siargao, donde murió, y agilizó los trámites. El embajador me llamó personalmente. Espero que lo sigan haciendo no solo en la repatriación, sino para buscar Justicia. Nos movimos y hablamos con la alcaldesa Inés Rey, y nos recibió Alberto Núñez Feijóo.

¿Cuándo lo repatriarán?

No sabemos, aunque esperemos que no se prolongue demasiado. La cuestión está bastante avanzada en tema de papeleo.

¿Qué pasos darán para buscar Justicia por su hermano?

Dependerá de las instituciones y de lo que nos quieran apoyar. Ciudadanos y PP ya presentaron preguntas. Estamos presionando todo lo que podemos para que la Xunta se mueva y reclame Justicia.