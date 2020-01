El Concello prepara una instrucción para regular el uso de los patinetes

El Concello realizará una instrucción para regular el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad, es una medida provisional, ya que el Ministerio del Interior está pendiente de aprobar la modificación de la normativa vigente en lo que tiene que ver con estos vehículos de movilidad personal.

Interior publicó a finales del año pasado un compendio con todas las normas que se aplican a estos vehículos, en la que, entre otras cosas, decía que los patinetes no pueden circular a más de 25 km/h. Actualmente, según explica el Concello, estos vehículos de movilidad personal no pueden ir ni por la calzada ni por la acera. Esta propuesta de instrucción municipal, que especificará cuáles son los motivos por los que se puede o no multar a los conductores de estos patinetes eléctricos, será analizada en la Mesa da Mobilidade, que se celebrará la próxima semana.

En esta reunión se tratarán también los ajustes en las rutas del bus y la implantación del carril exclusivo. "Hay algunas líneas ya diagnosticadas como más ineficientes, hay otras que funcionan bien y que se pueden mejorar con la implantación de la plataforma reservada para el transporte público", explicó ayer el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, que aseguró que el cambio en las líneas y la implantación del carril bus serán procesos paralelos.

En una respuesta a las preguntas escritas de Marea Atlántica al Pleno, el Gobierno local explica que prevé ejecutar nuevos tramos de carril bici, en el primer semestre, cuenta con poder hacer la plataforma reservada en Alcalde Puga y Parga, que ya está adjudicado. La ampliación de la senda en la zona de A Pasaxe y Eirís, se realizará en la segunda parte del año, así como el carril en Ciudad Escolar y en Fernández Latorre, ya que sus proyectos aún no están redactados.

Durante este mes se licitarán tanto el carril bici en Mariscal Pardo de Cela como en Fernández Latorre, que están en obras, si los plazos se cumplen, durante la segunda mitad del año. La vía en Severo Ochoa está en proceso de revisión de la propuesta y de solicitar informes previos.

Más cámaras contra la doble fila

Sobre otros proyectos de futuro en movilidad, el Concello prevé incrementar durante este año, la vigilancia contra la doble fila y, una de las medidas que tiene sobre la mesa es la de instalar más cámaras de vigilancia en las vías principales, para liberar a los agentes de la Policía Local y que se puedan dedicar a otras funciones.

"No es una campaña, es un trabajo estructural, que queremos establecer de forma permanente. La previsión es que, en alguna vía, con la capacidad que nos permita el presupuesto, y donde hay incidencias importantes, no tener que estar reclamando la presencia física de los agentes de la Policía Local, que tienen muchas otras actividades que realizar y que sea más mecanizado", dijo ayer Villoslada, durante la presentación del primer taxi 100% eléctrico de Galicia, que integra la flota coruñesa.