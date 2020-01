El Concello prevé habilitar puntos de carga rápida para coches eléctricos en zonas públicas

El Gobierno local prevé poner en funcionamiento puntos de carga rápida para coches eléctricos en lugares públicos de la ciudad, para dar servicio a los conductores que, actualmente, no cuentan con ningún punto de estas características. El más cercano está en Outeiro de Rei, en Lugo. Así lo anunció ayer el concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, en la presentación del primer taxi 100% eléctrico de toda Galicia, que es coruñés. Su dueño, Alberto Giunta Muñiz, que lleva un mes recorriendo las calles con él, explicó ayer que, diariamente, se ahorra unos diez euros en combustible, aunque, para hacerlo, tiene que trasladarse a Perillo, en Oleiros, que es el punto semirrápido más cercano.

El vehículo tiene una autonomía de 280 kilómetros, que son, aproximadamente, los que hace un taxi en una jornada de trabajo. Con un punto de carga rápido, en unos quince minutos podría tener el coche al 100%, algo que ahora le lleva toda la noche.

Se decidió a cambiar su herramienta de trabajo para hacer algo contra el cambio climático, por el ahorro en combustible, aunque ahora, que todavía no tiene un punto de carga en su casa, algo que prevé solucionar en breve, y que en la ciudad no hay electrolineras rápidas, encuentra baches en su funcionamiento. "Si haces un viaje largo por la mañana, estás limitado para trabajar por la tarde", explicó.

Villoslada adelantó que uno de los lugares en los que se podrían instalar estos servidores de electricidad es en la estación de buses, aunque no está decidido todavía, ya que están estudiando los lugares en los que se podrían instalar para que "no interrumpan el tráfico". El Concello tiene como objetivo reactivar durante este año los puntos de carga que hay en la ciudad y que, actualmente, no funcionan. Las ayudas municipales para la renovación de la flota del taxi se incrementarán también durante este año.