La Fiscalía acepta el archivo de la causa contra Claudia Delso, pero el PP la apela

Fuentes de la Fiscalía señalan que el Ministerio público "no va a recurrir el archivo de la causa" abierta contra la edil de Marea Claudia Delso por posible prevaricación en la concesión del uso de la antigua cárcel provincial a Proxecto Cárcere cuando era responsable de Participación. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña decretó el pasado 20 de diciembre el sobreseimiento y archivo de la causa cuando se hallaba en fase de diligencias previas. Sin embargo, la edil del PP Rosa Gallego, que presentó la denuncia en un principio, elevó el jueves un recurso de apelación para que continúen. Ahora, la Audiencia Provincial deberá resolver si lo admite.

La investigación por una demanda en julio de 2018 en la que Gallego consideraba que, cuando Delso había adjudicado en septiembre del año anterior el uso de la antigua prisión a Proxecto Cárcere, se habían cometido delitos de prevaricación, malversación y contra la administración de Justicia. Previamente, el Partido Popular ya se había interpuesto una demanda por el procedimiento contencioso-administrativo.

La Fiscalía solo encontró indicios de prevaricación, que elevó al juzgado en octubre de 2018. En febrero de 2019, Rosa Gallego se personó como acusación particular, ampliando la querella al exconcejal de Urbanismo, Xiao Varela y el antiguo alcalde, Xulio Ferreiro.

El mes pasado, la magistrada acordó el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que la acusación de prevaricación no estaba "debidamente justificada". Si bien señala que podría haberse habido una "irregularidad administrativa", que podría haberse cometido por "un funcionario", no encuentra pruebas suficientes de que hubiese una infracción penal.

Así, cuando Delso firmó la concesión del uso de la antigua prisión, la jueza estima que actuó basándose en "informes técnicos y jurídicos favorables" y contaba con documentos "que avalaban la regularidad de lo que firmaba".

El recurso critica que la jueza solo haga mención a Delso, y no a los otros querellados, y considera que no se han practicado "más diligencias de investigación que una testifical" antes del archivo, que califica de "precipitado". Critica que no se hayan practicado pruebas pedidas por la acusación, y considera que el asunto tiene cariz penal, no administrativo. También afirma que no se citó a la Fiscalía por parte del juzgado durante la declaración de una testigo. Fuentes del PP señalan que se recurrió " a criterio de la dirección letrada, por razones de procedimiento".

"Pataleta" del PP, según Delso

Claudia Delso valoró ayer que Gallego debería haber pedido "disculpas" en vez de continuar la demanda. Afirma que el recurso es un "corta y pega" de demandas previas, y una "pataleta" que reabre cuestiones que ya han sido zanjadas. En el proceso, defendió Delso, no hubo prevaricación y "ni un euro que cambiara de manos". La edil confía en que se "cerrará definitivamente" en la Audiencia.

El PP podría haber interpuesto un recurso de reforma contra el auto de archivo, con lo que lo resolvería la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8. Con el recurso de apelación, es competente para decidir si se continúan las diligencias el tribunal que vería el caso en juicio oral, en este caso la Audiencia Provincial.