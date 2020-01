Los campos de la Torre contarán con césped artificial y Visma, con cubiertas

Cuatro de los campos de fútbol de las instalaciones deportivas de la Torre contarán con césped artificial durante este año y el que viene. El Gobierno local aseguró al PP, en una respuesta a las preguntas escritas presentadas en el Pleno, que se mejorará esta infraestructura y que, además, se contratará un proyecto para poner cubiertas en el campo de San Pedro de Visma. Este estudio tendrá que estar finalizado durante este ejercicio, mientras que la inversión de 891.024 euros en la renovación de los firmes de los campos de la Torre se ejecutará durante este año y el siguiente.

En el proyecto de presupuestos, que el Pleno ha aprobado ya de manera inicial y que se encuentra a la espera del visto bueno definitivo para poder entrar en vigor, hay prevista una inversión de 600.000 euros para el césped artificial durante 2020 y otra partida de algo menos de 300.000 euros para ejecutar el año que viene. Para redactar el proyecto de las cubiertas de Visma, el Concello reserva 56.160 euros.

Los campos que se someterán a la renovación de su césped en las instalaciones de la Torre y que podrán estrenar tapiz artificial, son el 2, 3, 4 y 5, según especifica la respuesta entregada a la oposición. En el área de Deportes durante este año se ejecutarán otras inversiones, como la redacción de un proyecto para la renovación del complejo deportivo de Palavea, en la fábrica de armas, valorado en 55.000 euros, o la reforma de la cubierta rígida sur del Palacio de los Deportes de Riazor, de 25.000 euros.

Eirís y O Castrillón

El concejal del PP Roberto García aseguró ayer, tras una reunión con el edil de Deportes, Juan Ignacio Borrego, que el polideportivo de O Castrillón "no estará finalizado hasta 2021" y que tampoco lo estará hasta esa fecha el campo de fútbol de Eirís que, por la información facilitada al PP, "no tendrá grada cubierta". Los populares denuncian que, en los presupuestos, no hay partida para las bases náuticas. Se quejan también de que Borrego no les aclaró si, tras el mes de mayo, cuando se termina el contrato con la adjudicataria del complejo de San Diego, su gestión será directa o no.