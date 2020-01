Radio Riazor

A capacidade xeográfica dun nome ten o seu aquel. Vén sendo como o sotaque, unha marca de identidade que obriga a un camareiro de Málaga a expresar un amistoso "gallego ¿verdad?" que, inevitablemente, remate co consabido "es que habláis cantando". Certo. E tocamos e bailamos, como forma de falar. E para iso usamos nomes que tamén evidencian de onde somos. Por exemplo, da Coruña, cidade de ventos e acentos. De chulería para as rimas.

Así que cando nos anos 80 dous xornalistas decidiron aquí montar un grupo post-punk, tamén tivo lugar o mellor bautizo da Historia dunha banda de rock: Radio Océano. Nome tan bonito que mete medo, diría o outro. E que ademais contaba co don da procedencia; só desde unha cidade libertaria, atlántica e de porto múltiple podía saír tal denominación. A esas horas, en Vigo chamábanse Siniestro Total. Moi acertado e grandiosos, pero se cadra unha analoxía do que se respiraba en ambas cidades na altura.

A milagre do rock, e das músicas populares todas, nace dunha vocación fronteiriza, na que a radio e os seus e as súas locutoras xogaron un papel fundamental. Limitar ao norte co Reino Unido facilitou que as emisións internacionais da BBC forneceran combustible para novos tempos. Nos 80 e antes, porque as maletas da emigración lideraron durante moitos anos a Gran Radio Familiar da cidade. E desde aí chegaron emocións inéditas, que se escoitaron pero, sobre todo, deron pé a creación. E á mestura co propio. Sempre con nomes chulos.

Se había que ser sinistros pero paródicos xurdía Viuda Gómez e Hijos. Se tocaba o pau tradicional e épico: Luar na Lubre. A medio camiño entre ambos, cómpría homenaxear ás orquestras, as nosas primeiras figuras pop, e con ánimo expansivo e radiofónico apareceron Os Diplomáticos de Monte Alto, bautizo longo como a súa traxectoria, que ademais completaba o foco da cidade, subía a aposta cara a proximidade, os barrios.

Tamén no individual a cousa diríxese cara a perfección. Ser o cantante de Vetusta Morla está moi ben, pero afastado da gloria de que ao nome de Pucho se lle acompañe do apelido Boedo, en sonoridade cascarilleira pura. E outras veces toca canear dúbidas, pero a madurez desemboca na identidade. Porque paga a pena que te coñezan por Xoel a pesar de que por outros lares teñan que chamarte ao principio Choel, Yoel ou Ksoel. Acaban sabendo, e aplaudindo discos de bautizo impecable: Atlántico. Volvendo a pronunciación e ortografía debemos lembrar a Chámalle Xís, precioso nome onde irrumpiu un temporal de Elviña que se coñece como Sés.

O talento da Coruña para o bautizo musical abrangue toda a cosmonogía que axita a cidade. Os recintos, por exemplo. Existe unha probada disposición para simplificar e achegar familiaridade aos locais míticos do pop/rock de casa. O Playa, A Mardi, O Punto, bisílabas, monumentos á concreción. Polo tanto, a Pelícano ten un problema. O Garufa é a excepción que confirma a norma. E a xenialidade de poñerlle Filloa a un fantástico club de Jazz merece libro dourado propio. Así mesmo (indo á Coruña alén da Pasaxe, pero Coruña) talvez sexa o momento de investigar a fondo as razóns sobrenaturais polas que só co feito de pronunciar a expresión Flor de Montouto o corpo pida merecumbé.

Dase tamén o fenómeno inverso. Barrios que están esixindo banda (de rock) co seu nome. Unha de punk celta que se chame Labañou; otra de Trash Metal á que lle digan Riazor (o poderoso erre de comezo e final...); unha de pop melódico bautizada como As Xubias ou ese grupazo de rumba radicaloide que sería Katanga.

Mais A Coruña musical (non hai outra) vive das persoas. Son moitas, pero nestes días de cambio de década apetece citar a dúas, ambas con dotes baustismais, que foron auténticos sabios da educación rock aquí, no Noroeste. Unha, Jaime Manso, que cando volveu de Londres tivo a lucidez de converter informalmente a rúa Cega na rúa de Portobello, palabra que non deixa de pertencer á mesma familia que todas as nosas localidades que fan referencia aos portos, de onde viña o ritmo, como nos transistores. Por iso, foi Nonito Pereira quen asumiu o bautizo insuperable. Ocorreu nun dos seus programas na Televisión de Galicia. O precioso Radio Onte. Cantémolo hoxe.