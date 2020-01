La Policía Local precinta Oh Coruña por incumplir la orden de cese de actividad

La Policía Local precintó en la madrugada del sábado al domingo el local Oh Coruña, en O Portádego, por realizar actividad de discoteca incumpliendo la orden de cese de actividad notificada el día anterior al responsable del establecimiento.

El dueño de New Oh Coruña, como se le conoce ahora a esta discoteca, no podía realizar la actividad por "diversas infracciones", según el informe policial. Se le notificó también que en caso de incumplimiento se procedería al precinto inmediato del local, que finalmente se llevó a cabo a las tres de la madrugada. Así, no se podrá acceder a su interior "para ningún efecto ni cometido sin previa autorización municipal supervisada por agentes de la Policía Local", informa el 092.

El cese de la actividad de la discoteca fue decretado por los servicios municipales tras el informe de la Policía Local, que denunciaba numerosas infracciones. "La mayoría, graves o muy graves", añade. Se detectaron en la noche del 20 de diciembre, cuando Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y técnicos municipales del Concello participaron en una redada en Oh Coruña. Aquella operación fue coordinada por la subdelegación del Gobierno en A Coruña.

La discoteca no puede abrir por incumplir condiciones de licencia. Según informó el Concello el pasado diciembre, el local no cuenta con licencia para la actividad que estaba desarrollando en el momento de la redada, como after hours. Además, en la documentación no consta quién es el titular de dicha licencia. Los informes concluyeron también que el local situado en O Portádego no sigue la norma en materia de seguridad „como medidas contraincendios e higiene además de incumplir la normativa del sector hostelero, aunque la Policía Local no ha detallado a cuales se refiere.

Fuentes policiales señalaron en el momento de la redada que este local de ocio nocturno no suele haber problemas de drogas, pero sí de consumo de alcohol y peleas.