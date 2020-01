La I Semana do Cinema Galego reunirá en el teatro Colón cinco filmes premiados

El teatro Colón acogerá del 6 al 9 de febrero la I Semana do Cinema Galego. El concejal de Cultura, Jesús Celemín, presentó ayer la iniciativa, con la que se pretende valorar los largometrajes creados en casa. El homenaje, cuya entrada será gratuita, reunirá en el auditorio una selección de cinco filmes, a los que se sumarán coloquios con sus actrices, productores y directores, y el visionado de cortometrajes.

El programa comenzará el jueves 6 a las 20.000 h., con O que arde, de Óliver Laxe, y París. El viernes le dará el relevo Eloy Enciso, que acudirá a la charla de Longa noite (20.00 h.) y Out of memory. El sábado a las 19.00 h. será el turno de O matachín y de Eroski paraíso, de Xesús Ron y Jorge Coira. Ese mismo día, a las 22.00 h., tendrá lugar Quien a hierro mata y Abuelitos, de Paco Plaza, a los que pondrá el broche el domingo Pedro C. Alonso con Ver con los propios ojos y el largo Feedback (20.00 h.).