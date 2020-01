Celebración de uno de los premios dados en el As de Oros.

Celebración de uno de los premios dados en el As de Oros. Carlos Pardellas

Un apostante ganó ayer 1,63 millones de euros en el sorteo de la Primitiva con un boleto sellado en la administración número 20, el As de Oros, ubicada en el centro comercial de Los Rosales. El ganador logró el primer premio, al acertar los seis números de la combinación ganadora: 3, 20, 27, 28, 44 y 46. De la categoría especial, que incluye el número del reintegro, el 7, no hubo acertantes, por lo que el bote para el próximo sorteo asciende a 30,80 millones de euros.

Este premio es uno de los de mayor cuantía que ha sellado el As de Oros. Desde que está abierto el centro comercial, la administración ha repartido tres premios del Sorteo de Navidad, el último en 2018, un décimo del tercer premio, dotado con 500.000 euros. En la Primitiva, selló en 2011 un boleto premiado con 800.000 euros. En 2017, validó una apuesta ganadora de 347.000 euros en el Euromillones.