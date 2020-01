Un millar de personas exigen una cocina en el nuevo colegio de Novo Mesoiro

Más de un millar de personas han firmado el manifiesto de la Plataforma por una Alimentación Saludable, que demanda que el colegio de Educación Infantil y Primaria de Novo Mesoiro en construcción incluya una cocina. Actualmente, alrededor de 12 centros de A Coruña y comarca cuentan con ella, y participan en un proyecto de Ecocomedores, en el que se promueve el consumo diario de verduras de temporada y de proximidad ecológica, lo que favorece a la economía local y al desarrollo rural.

Entre ellos se encuentra la Escuela Infantil de Novo Mesoiro A Caracola, cuya directora, Beatriz Ferreira, forma parte del colectivo. "Este modelo de colegio se está promoviendo por toda España. No solo beneficia a los niños, sino también a todos los productores locales. Los niños de A Caracola han comido todo tipo de alimentos naturales y de temporada, y no me gustaría que al salir de aquí e irse al colegio de al lado tuviesen una mala alimentación", afirma la directora.

Y es que, en caso de que la Xunta no de marcha atrás en su proyecto, el centro contará con un cáterin gestionado por el propio ANPA, como la gran mayoría de colegios públicos: "No se suelen construir colegios públicos, y no entendemos por qué en el momento en el que se hace se siguen aferrando a un modelo anticuado. Con los Ecocomedores los cocineros explican a los niños lo que comen, y ellos mismos ven el proceso. Es una forma de sensibilizarlos con el medioambiente y con una alimentación saludable".

Si bien el actual proyecto de construcción incluye un comedor y un espacio de office, según declara la Consellería de Educación, la Plataforma denuncia, además, que la inexistencia de una cocina en el centro impide que este cumpla con el objetivo número 33 de calidad de la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, que señala que los locales deben ofrecer una comida adecuada desde el punto de vista nutritiva y cultural, y que no se pueda llevar a cabo el Plan Xermola de la Consellería de Sanidad, que ofrece una guía para programar los menús escolares acorde con los alimentos autóctonos y de temporada.

El colectivo, integrado por vecinos del barrio, padres de otros centros educativos, cocineros, productores agroecológicos, sindicatos y profesorado de los colegios y de la Universidade de A Coruña, se reunirá mañana frente a la Jefatura Territorial de Educación de Nuevos Ministerios para hacer llegar su petición y las firmas recogidas en Change.org a la Conselleira de Educación, Carmen Pomar, al Jefe Territorial de Educación, Indalecio Cabana y al Delegado Territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro.

La Xunta, por su parte, defiende el modelo en vigor, diferente a la propuesta de la plataforma. "Como ocurre en todos los CEIP de nueva construcción desde hace años, la Consellería habilitará un espacio de comedor, que estará dotado con un espacio de office". La gestión del comedor, advierte, puede hacerse de dos formas, bien a través de la Anpa ("la Consellería cuenta con una convocatoria de ayudas para las Anpas que gestionan centros escolares"), bien mediante la gestión del Concello ("que puede solicitar firmar un convenio con la Consellería para cofinanciar el servicio"). "En cualquier caso", dicen fuentes de Educación, "en el primer año de funcionamiento del centro, el comedor nunca es gestionado por la Xunta". Es a partir del primer año cuando el Anpa puede pedir que el comedor "sea asumido" por la Administración autonómica.