Los patinetes solo podrán circular por la calzada en Zonas 30, 20 y 10

La Mesa da Mobilidade tuvo ayer su primer encuentro de trabajo, en el que el Concello presentó el borrador de la ordenanza de patinetes y otros vehículos de movilidad personal para que los 24 miembros del órgano realicen sus aportaciones. La propuesta municipal veta su circulación por las aceras y la permite por la calzada solo en vías de las Zonas 30, 20 y 10, calles con un único carril cuyo límite sea inferior a 30 y por los carriles bici. La velocidad máxima, como norma general, será de 25 kilómetros hora, como prevé la Dirección General de Tráfico. El borrador no establece la cuantía de las sanciones pero adelanta que se alinearán con las penas previstas en el código de circulación.

Edad, requerimientos y preferencia. La edad mínima para circular con patinetes es de 15 años. Los menores de esta edad solo podrán hacerlo por vías ciclistas y acompañados de un adulto, siempre con casco, que no es obligatorio para el resto de usuarios. La preferencia siempre será de los peatones, "especialmente en los itinerarios compartidos" y en los pasos de cebra. No se puede conducir con cascos o auriculares ni con tasas de alcohol y drogas superiores a las permitidas por la legislación. Solo está habilitado el uso unipersonal del vehículo. Los patinetes deberán de disponer de timbre, freno, luces trasera y delantera y catadióptricos.

Registro, documentación y seguros. El Concello abre la posibilidad de establecer un registro de vehículos de movilidad personal, que constaría de marca, modelo y número de bastidor/serie de identificación. Los usuarios "deben poder aportar en todo momento" la documentación técnica del vehículo, en la que figure la homologación europea, también con la marca el número de serie y el bastidor y las características esenciales (dimensiones, peso en vacío, potencia y velocidad máxima).

Por dónde se puede circular y por dónde no. En el borrador, que puede sufrir modificaciones, no se autoriza la circulación de vehículos de movilidad personal por la calzada. Las excepciones son las zonas declaradas como Zonas 10, Zonas 20 o Zonas 30 (el Concello ha anunciado su intención de que esta sea la velocidad general de toda la ciudad, salvo en vías de doble carril). También en aquellas con un único carril de circulación cuya velocidad máxima esté limitada a 30 siempre que no exista vía ciclista en ellas. Los carriles bus-taxi no cuentan en el cómputo de carriles. La velocidad máxima será de 25 km/h. En las aceras no estará permitida la circulación en ningún caso, a excepción de aquellas máquinas "asimilables a los aparatos de tracción humana sin motor" como monopatines y patines. En las calles residenciales (S-28) podrán circular. Por las sendas ciclables no pueden superar los 10 km/h. El Concello, si lo ve necesario, se reserva la posibilidad de prohibir la circulación en cualquier espacio urbano por interés público.

En los carriles bici y zonas bici-peatón. En los carriles bici no se podrán superar los 20 kilómetros por hora. Aquellos en los que conviven bicicletas y peatones, la velocidad máxima baja a 10. La prioridad siempre será de los peatones, de los que deben mantener una distancia de un metro. Si hay aglomeración de gente y no se puede rebasar al peatón sin dejar la distancia de un metro, el usuario debe bajarse del patinete y continuar andando.

Estacionamiento. Se prohíbe el estacionamiento en aceras y zonas peatonales, mobiliario urbano, fachadas de casas y lugares que obstaculicen el acceso a servicios como las paradas de bus. Sí podrán aparcarse en las zonas reservadas para bicicletas.

Empresas. La explotación comercial tendrá que ser permitida a través de una licitación, con rutas y horarios autorizados. También necesitarán permiso para aparcar. Requerirán seguro.