La lupa sobre los patinetes eléctricos

Prohibido circular por las aceras, llevar auriculares o superar los 20km/h por el carril bici. Estas son algunas de las medidas que propone el borrador sobre la regulación de los patinetes eléctricos que el concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, presentó ayer ante la recién constituida Mesa por la Movilidad Sostenible, integrada por miembros de todos los partidos políticos y por representantes de entidades coruñesas relacionadas con la movilidad.

A lo largo de la reunión se se sentaron las bases para declarar A Coruña como Cidade 30 y, como no podía ser de otra forma, los denominados Vehículos de Movilidad Personal tuvieron un papel protagonista en la jornada. "El borrador establece lo que llevamos mucho tiempo demandando: que los patinetes sean considerados y regulados como vehículos", declara el representante de los Colectivos Ciclistas, Roberto Rilo. Según el documento, los VPM tendrían que circular por el carril bici sin superar los 20 km/h, aunque también podrían hacerlo por otras vías, como las declaradas Zona 30, 20 o 10, o las carreteras de un único sentido con una velocidad máxima de 25 km/h. En consecuencia, Rilo añade que es necesaria una reforma en el propio carril bici, que por sus condiciones "impide que se pueda circular con fluidez y provoca que existan congestiones": "Compartir vía con los patinetes nos da un motivo más para demandar un cambio".

Por su parte, la delegada de Stop Accidentes Galicia, Jeanne Picard, destaca la relevancia que el borrador le da al casco, obligatorio en menores de 15 años, así como la prohibición del uso de auriculares durante la circulación, pero advierte sobre la importancia de que "las autoridades tomen conciencia y vigilen". "Las normas no sirven de nada si no se actúa en consecuencia. Las multas por infringirlas son elevadas, y queremos que la gente esté atenta". La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María Luísa Varela, suscribe sus palabras, y añade que "aunque se trate del vehículo de moda, no se le puede dejar circular a libre albedrío". Varela recuerda el incidente ocurrido el pasado verano, en el que un conductor de patinete atropelló a una mujer y se dio a la fuga: "Vamos a intentar que el casco sea obligatorio a todas las edades, que los conductores tengan que tener un seguro de responsabilidad civil como cualquier vehículo y que todos los VPM tengan algo que los identifique, para evitar este tipo de incidentes".

Asegurar la prioridad y seguridad del peatón en la vía urbana ha sido la medida más aplaudida por la Mesa, pero no la única. El representante del Grupo de Accesibilidade Coruña, Fran Carreira, también celebra que el borrador haga hincapié en ciertas distinciones. "Nos alegra que se establezca una diferencia entre los VPM y los scooter para personas con movilidad reducida, que si tienen derecho a estar por la acera", concluye.