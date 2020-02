La Comisión Europea planea aprobar los fondos para sanear O Burgo este mes

La Comisión Europea prevé dar el visto bueno a los fondos para el saneamiento de la ría de O Burgo en la reunión que mantendrá a finales de este mes. La entidad recibió el pasado 27 de noviembre la solicitud de reprogramación del Programa Operativo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) España, que incluye actuaciones de acondicionamiento de dominios públicos hidráulicos, para poder financiar las obras de regeneración de la ría de O Burgo con cargo a este plan.

Actualmente, la solicitud está siendo revisada por los técnicos de la comisión y prevé que se apruebe a finales de febrero, tal y como informó a la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, que preguntó en la Comisión Europea por este proyecto.

El proceso para regenerar la ría de O Burgo se inició el 22 de octubre de 2013, después de que una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitase el estuario, a petición de la Cofradía de Pescadores y de la Plataforma en Defensa da Ría y con la intermediación de Miranda. El proceso se paralizó el 27 de septiembre de 2017, con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental, que tiene una duración de cinco años, de los que ya ha consumido casi la mitad.

Es por ello por lo que Miranda considera que ha de aprovecharse la oportunidad de dar un impulso a este proyecto porque todas las variables de la ecuación son favorables a la regeneración de la ría. "No sabemos qué pasará después, en el periodo de fondos 2021-2027", advertía ayer la responsable del BNG en Europa.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en los pliegos de condiciones para licitar las obras del dragado de la ría desde que la Comisión Europea le informó en septiembre del año pasado de que había dado su visto bueno a cambiar los criterios que se tienen en cuenta para elegir qué actuaciones pueden contar con cofinanciación con cargo al programa Feder.

Fue un proceso largo, ya que, desde que el secretario de Estado, Hugo Morán, anunció en enero del año pasado „a petición de la Xunta„ que solicitaría para la ría los fondos que Europa había concedido a la depuradora de Santiago porque esta obra no se iba a hacer, los técnicos del ministerio tuvieron que cambiar de plan, ya que esa partida había sido reasignada.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que la licitación de las obras saldrá en cuanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, para poder contar no solo con los fondos europeos sino también para poder consignar la partida de la que se tiene que hacer cargo el Estado, por lo que los pliegos están ya en fase de preparación.

Las obras tienen un presupuesto estimado de 48 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, aunque estas cifras podrían ser menores, ya que las empresas que se presentan a este tipo de concursos incluyen entre sus mejoras, no solo hacer el proyecto por un precio más bajo sino también hacerlo en menos tiempo.

La representante del BNG en Europa puso ayer el foco en todos los años de lucha „esta semana se cumplieron catorce desde la primera vez que se cerró la ría„ no solo política sino también en las calles para conseguir la regeneración del estuario. "Si no fuese por la presión social, no se hubiese conseguido", explicó ayer Miranda.