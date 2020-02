Vecinos de Eirís temen que el ensanche de viales del hospital obligue a hacer más expropiaciones

La preocupación de los vecinos de Eirís por el proyecto de ampliación del hospital y sus consecuencias no cesa. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado miércoles la ubicación del complejo hospitalario, la misma que hasta ahora, descartando así la idea de trasladar los servicios a la fábrica de armas. Una imagen virtual muestra cómo quedará la zona después de las obras, pero los vecinos que ven sus casas afectadas todavía esperan por una explicación.Y no es lo único que les quita el sueño. El proyecto incluye una ampliación de viales para mejorar los accesos, de las que tendrá que hacerse cargo el Concello, que podrían derivar en más expropiaciones.

Los técnicos de la Consellería de Sanidade y del Concello se reunirán esta semana, según avanzó el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, para definir el ámbito expropiatorio y los cambios necesarios en el plan general para los viales. Una de las calles que la Xunta pide al Concello que amplíe es Castaño de Eirís, muy estrecha y con viviendas a ambos lados, por lo que, aún a la espera del proyecto detallado, todo indica a que se verán afectadas.

Miembros de la plataforma de vecinos de Eirís creada en los últimos días a raíz del anuncio de la ampliación del hospital alertan de que la mejora de los accesos que plantea el Gobierno gallego hace que "muchos no sepan si se va a tirar su casa o no". "Mover un camino significa tirar tres casas más o no", reconoce la presidenta de la asociación vecinal Uxío Carré, Mónica Díaz, que añade que "hoy hay gente que piensa que se libra, pero al día siguiente ve una nueva imagen y se da cuenta de que no".

Además de ensanchar Castaño de Eirís, el proyecto incluye la ampliación de otros viales como Inés de Bens y avenida de Lamadosa. En esta última, como exponen los vecinos, "se opta por tirar casas en lugar de adquirir terreno por el otro lado, donde hay un parking". La plataforma defiende que la "vía fácil" es la de "hacer buenos enlaces a través de la avenida de A Pasaxe".

La "incertidumbre" por no saber cómo va a ser la obra de forma detallada lleva a los vecinos afectados, algunos residentes en la zona desde hace 40 años, a plantearse movilizaciones para exigir una explicación a Xunta y Concello.