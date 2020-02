El 091 propone un concurso de 19 nuevas plazas en A Coruña, que tiene 200 vacantes

Los sindicatos policiales han recibido de mala gana el borrador del concurso general de méritos que provisiona plazas para el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2020, ya que consideran que la oferta para la comisaría de A Coruña es escasa, de solo 19 puestos: doce policías, tres oficiales y cuatro subinspectores. La comisaría coruñesa debería tener, según el catálogo de puestos de trabajo, 901 efectivos, pero en la actualidad tiene una ocupación real de 200 menos, 701.

Con esta propuesta, se quedaría muy lejos de la provisión de plazas prevista para la comisaría de Vigo, para la que se ofertan un total de 43, y justo por delante de las de Ourense, Pontevedra y Santiago, con 17, 14 y 12 plazas, respectivamente.

"Las autoridades policiales no han hecho los deberes. No esperábamos que la provisión fuera tan baja. La comisaría de A Coruña es la que más déficit de agentes tiene de Galicia, del 22%, con problemas que afectan a las radiopatrullas, donde ahora tenemos agentes en prácticas que luego se marcharán, y a las oficinas de denuncia, que han limitado la atención al público", critica el responsable regional del sindicato CEP, Borja Varela.

"No sé a qué se espera en Galicia para ponerse las pilas. Esperábamos más puestos tras las reclamaciones que hemos hecho, y más en vísperas de un año Xacobeo, para el que harán falta más recursos. No se ha notado la implicación de la Delegación del Gobierno en esto. Aún hay margen para enmendar la situación", comenta Sandra Castro, secretaria general del SUP.

Los sindicatos presentarán alegaciones al borrador del concurso, que a finales de mes tendrá la provisión de puestos definitiva previa a la publicación del proceso. La resolución se prevé para finales de mayo o principios de junio, de manera que en el verano se incorporarían los nuevos agentes. Los representantes de la plantilla también alegaron a la propuesta inicial de puestos el año pasado, cuando lograron que la oferta se elevase a un total de 17 plazas. Hace una semana también reclamaron a los mandos policiales que a través del próximo concurso se cubriese el 40% del total de vacantes que hay en Galicia, 640.

Llamadas centralizadas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige también que se paralice la orden dada por la Dirección General de la Policía que pretende centralizar en A Coruña las llamadas telefónicas realizadas desde Lugo y Ourense a la Sala de la Policía, y que hasta el momento son atendidas en estas ciudades. Este cambio está previsto para el próximo año y el SUP advierte de que la medida perjudicará a los usuarios y a la comisaría de A Coruña, al considerar que no está preparada para este cambio.

"No es lo mismo que llame un ciudadano de Ourense a la sala de Ourense, que conoce las calles y los lugares de la ciudad, que un vecino de Ourense llame a un agente de A Coruña que tiene menos conocimiento de esa ciudad. Eso lo que va a hacer es complicar mucho el trabajo, tanto para los agentes del 091 como para los ciudadanos, que tendrán que dar muchas más explicaciones que si llamaran a la ciudad desde donde se está haciendo esa llamada", la portavoz del SUP.