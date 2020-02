Las entradas para el concierto de Mika salen a la venta este viernes

Las entradas para el concierto de Mika, que se celebrará el 30 de julio en el Coliseum, saldrán a la venta este viernes 14 de febrero a partir de las 10.00 horas. Los interesados podrán hacerse con ellas en Ataquilla, Eventbrite y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

El intérprete de Grace Kelly visitará A Coruña para presentar su nuevo trabajo My name is Michale Holbrook en una gira que recorrerá las principales ciudades europeas y estadounidenses.

El artista ha vendido más de diez millones de discos hasta la fecha y ha demostrado su talento además de como autor de canciones e intérprete, como diseñador de moda, ilustrador y columnista.