La tercera edición de Elas son artistas se aproxima a ritmo de soul

El rock de Agoraphobia, la música electrónica de Eme DJ, la guitarra de Carmen Boza y el southern soul de Bywater Call son algunos de los muchos sonidos que protagonizarán la tercera edición de Elas son artistas 2020, que este año rendirá homenaje a la gran Aretha Franklin. El festival metropolitano por el arte y la igualdad tendrá lugar entre los días 17 y 26 de abril en varios municipios de la comarca y, tal y como añadió ayer en el acto de presentación su director, Tomi Legido, continuará con la labor de "visibilizar a la mujer a través del arte"."Este festival se refiere a todas las mujeres, y reivindica que si la sociedad gallega no tuviese el matriarcado, que tiene, no estaría donde está", añadió Legido.

La reina del soul es la gran protagonista de esta edición del festival, no solo por su papel como icono musical, sino por ser todo un referente en la lucha por los derechos de la mujer. "Franklin fue una pionera en el camino hacia la igualdad", señaló Sara Lorenzo, corista en Freedom. The very best of Aretha Franklin. Será este grupo el que lleve a cabo el gran tributo a la artista estadounidense el día 25 de abril en el Teatro Colón, en una actuación que no dejará a nadie indiferente y que se dejó entrever ayer en el acto de presentación, donde cuatro de las integrantes pusieron a prueba sus voces a ritmo de Don't Play That Song (You Lied). El día 21 de abril también se estrenará en la sede de Afundación Amazing Grace, el documental de Alan Elliott y Spike Lee que muestra el proceso de grabación del álbum más exitoso de la cantante.

Sin embargo, el soul llegará mucho antes a A Coruña de la mano del grupo canadiense Bywater Call, que esta noche pone banda sonora a la primera fiesta de presentación del festival en la sala Mardi Gras. La segunda será el 6 de marzo, esta vez con la cantautora venezolana Georgina y con su nuevo trabajo Bienvenido a mi habitación.

Otros artistas se suman al cartel de esta edición, con actuaciones que se reparten por distintas salas de la ciudad, como las de Agoraphobia, Mourn, Carmen Boza, Eme Dj, Silvia Penide, Las Antonias, Ainoa Buitrago, Belém Tajes, Lau, Lúa Mosquetera y Té Canela. Completan la programación las actividades gratuitas organizadas por Artesanía de Galicia en la Fundación Seoane, el taller de pintura de la cooperativa 7H y el de escritura creativa de Andrea Pazos.

Y es que apuestas como Elas son artistas, como coincidieron los presentes, continúan siendo necesarias a día de hoy, especialmente para poner sobre los escenarios a referentes femeninos que lleguen a nuevas generaciones. "El arte es una de las formas más influyentes para visibilizar a las mujeres en A Coruña, donde la gente está muy implicada en los eventos artísticos. Queremos que todas las niñas puedan acercarse a la igualdad a través de esta plataforma", comentó la edil de Bienestar Social, Yoya Neira, que asistió al acto con representantes de los concellos de Betanzos, Arteixo, Carral, Cambre, Sada, Oleiros y Bergondo.