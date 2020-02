Las entradas para Chayanne, a la venta el próximo lunes

Los seguidores de Chayanne ya tienen una fecha que marcar en el calendario: el próximo lunes, 17 de febrero, cuando saldrán a la venta las entradas para el concierto que el artista dará en la ciudad el 26 de abril. El Coliseum será el recinto en el que aterrice el artista, que tendrá en A Coruña la única parada gallega de su gira Con alma. Las localidades podrán adquirirse a partir de las 10.00 horas, en Riffmusic, El Corte Inglés, Eventbrite y la taquilla de la plaza de Ourense.





??O próximo luns 17 de febreiro ás 10.00 h sairán á venda as entradas do concerto que Chayanne dará no Coliseum o 26 de abril??



??As persoas interesadas poderán mercas as súas entradas en https://t.co/K6miDNmOBu, El Corte Inglés, Eventbrite e na taquilla da praza de Ourense. pic.twitter.com/Xruo4SbROC