La Policía Local denuncia a 24 autobuses escolares por irregularidades

El Concello ha dado a conocer el resultado de la campaña realizada la semana pasada de control de autobuses escolares, en adesión al programa que a nivel español ha desarrollado la DGT. El resultado fueron 24 denuncias, que la Policía Local enumera:

— A 11 de de los autobuses se les denunció por falta de acompañante en servicio discrecional.

— A 3 de ellos se les denunció por no tener los bordes de los escalones en colores vivos.

— A 2 de ellos se les denunció por el no funcionamiento del dispositivo acústico de marcha atrás.

— A 2 de ellos se les denunció por la no presentación de autorización municipal para ejercer el transporte escolar en la ciudad.

— A 1 de ellos se le denunció por la carencia de un extintor obligatorio.

— A 1 de ellos se le denunció por la no presentación de justificante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil ilimitada.