Robo en una tienda de cosmética en A Gaiteira, cuya puerta quedó destrozada

Dos asaltantes se llevaron la caja registradora de la tienda de cosmética LP10, en A Gaiteira, después de destrozar el cristal para acceder al interior. El robo ocurrió en la madrugada del miércoles al jueves, sobre las cinco de la mañana, cuando los vecinos sorprendieron a los ladrones, que huyeron con el botín, de aproximadamente 140 euros. "Me llamó la policía a las cinco de la mañana. Me asusté mucho. Se llevaron todo el cambio así que, a partir de ahora, ya no dejaré nada", cuenta la propietaria, Ariana Fernández.

Lleva un año en ese local de cosmética ubicado en el número 2 de la travesía de A Gaiteira. Le preocupa que "los asaltantes van preparados para romper el cristal, a pesar de que tiene un grosor de seis centímetros", lo que la hace sentir "vulnerable". El establecimiento es "casi todo escaparate", por lo que no se plantea "poner una verja".

La respuesta de los vecinos fue clave para que los ladrones no se llevasen productos o máquinas, pues al escuchar el ruido de la alarma, salieron a la venta para ahuyentarlos. Además, dieron el aviso de la policía, que acudió inmediatamente. "Podían haberme hecho más daño. Llevaban una mochila y herramientas preparadas. También quedaron las huellas de sus zapatos", apunta Ariana Fernández.