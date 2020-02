La 'app' para pagar el bus con el móvil cobra un 1% por recarga con tarjeta de crédito

El proyecto piloto para testar la aplicación que permite pagar con el móvil el bus urbano grava con un 1% de la recarga cada uno de los aportes que se hagan a la Millennium si se transfieren los fondos desde una tarjeta de crédito que no sea de Abanca y con siete céntimos cada una de las recargas que se hagan desde una tarjeta de débito. Desde este miércoles, un máximo de 200 personas, que se apuntaron previamente para participar en esta experiencia piloto, pueden utilizar esta aplicación del Concello.

Preguntadas por este diario, fuentes municipales indicaron ayer que, durante este periodo de prueba de la aplicación, estas comisiones no se retirarán, pero que, antes de que se abra el servicio a todos los usuarios de la tarjeta Millennium, el Gobierno local dice que negociará con Abanca elimine este cargo a los usuarios. Y es que, desde el teléfono, a diferencia de lo que pasa en la calle, donde se puede recargar la tarjeta con dinero en metálico en determinados cajeros de Abanca, no hay posibilidad de cargar la tarjeta sin que se apliquen estas comisiones a los usuarios que no son clientes de Abanca.

En una transferencia de cinco euros desde una tarjeta de débito, el billete del bus se encarece algo más de un céntimo „pasando de los 75 que se pagan en el bus a los algo más de 76 que cuesta la tarifa al sumarle la comisión„. Esta cifra sube al usar tarjetas de crédito, ya que, una recarga de 20 euros, por ejemplo, lleva aparejada un gravamen de veinte céntimos.

Fuentes municipales indicaron ayer que, antes de que esta aplicación esté disponible para todos los usuarios se realizarán ajustes, entre ellos, intentarán que las comisiones aplicadas a estas operaciones no recaigan en los usuarios.

La creación de una aplicación para poder pagar el bus con el móvil „es imprescindible contar con un dispositivo que tenga tecnología NFC„ forma parte de los proyectos propuestos por los vecinos en los presupuestos participativos, ya desde su primera edición, en 2016, con Marea en la Alcaldía. El Gobierno local anunció en agosto del año pasado que la aplicación se pondría en funcionamiento a finales del ejercicio pasado, aunque todavía ha iniciado esta semana su fase de pruebas en todos los buses y de subsanación de errores.