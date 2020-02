Dos detenidos por 'hurtos amorosos' en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre y una mujer como presuntos responsables de tres delitos de hurto por el método del abrazo cariñoso. Escogían como víctimas a personas de edad avanzada y les sustraían objetos de valor tras entablar conversación para ganarse su confianza.

La investigación se inició el pasado 3 de febrero cuando se recibieron sendas denuncias, en A Coruña y en Ferrol, por dos sustracciones cometidas utilizando el mismo modus operandi, al que la policía se refiere como hurtos amorosos. En los dos casos denunciados coincidían las descripciones de los autores.

La primera sustracción se produjo en Ferrol el día 3 de febrero a primera hora de la mañana. La víctima caminaba por la calle cuando vio que se acercaba un vehículo y que desde el asiento del copiloto una mujer comenzó a hablarle. Durante la conversación la mujer le cogió la mano a la perjudicada y a continuación finalizó la conversación y se despidió antes de abandonar al lugar. La víctima se percató a los pocos minutos que le faltaba su reloj, por lo que acudió a dependencias policiales a interponer la correspondiente denuncia.

Varias horas después, se producía el segundo caso en A Coruña. Según informa la policía, en este caso una mujer fue abordada a la salida de una iglesia por otra que empezó a hablar con ella e incluso llegó a abrazarla antes de marcharse del lugar rápidamente. La víctima se dio cuenta de inmediato de que le había sustraído su reloj.

En ambos casos se trataba de mujeres mayores que portaban relojes de oro por lo que tanto en A Coruña como en Ferrol se iniciaron las correspondientes investigaciones policiales por los hechos.

Los dos sospechosos fueron detenidos en A Coruña el día 7 de febrero tras recibir la sala del 091 una llamada que alertaba de que una pareja había intentado sustraerle el reloj a un hombre por el mismo método del abrazo cariñoso antes de huir del lugar en un vehículo. Una dotación policial acudió al lugar y logró interceptar el vehículo que conducían los sospechosos. Los agentes comprobaron que los dos ocupantes eran los que habían intentado apoderarse del reloj del hombre.

Además, también se constató con los investigadores policiales que ambos eran los presuntos autores de los hechos ocurridos en la mañana del 3 de febrero en Ferrol y en A Coruña, por lo que la policía detuvo a ambos, acusados de delitos de hurto.

'HURTO AMOROSO' O 'ABRAZO CARIÑOSO'

Los autores de estos hurtos amorosos escogían a sus víctimas entre personas mayores con relojes de oro o de gran valor.

La mujer ahora detenida se dirigía a ellas intentando ganarse su confianza con alguna excusa, como la semejanza con algún familiar, diciéndoles que las conocían, o consultando una dirección. Una vez creado este primer vínculo, establecía contacto físico con sus víctimas (abrazaba, cogía las manos) y aprovechaba para sustraerles los relojes.

La Policía Nacional advierte de que los autores de este tipo de hurtos por el método del abrazo cariñoso se mueven por distintas ciudades. Normalmente permanecen pocos días en cada localidad donde actúan, con el finb de dificultar su localización y detención.

CONSEJOS PARA MAYORES

La Policía Nacional imparte charlas en asociaciones y centros de mayores de toda España, dentro del Plan Mayor Seguridad, con consejos para evitar ser víctima de determinados delitos que tienen como principal objetivo personas mayores. Además, la Policía recuerda a través de sus perfiles en redes sociales pautas de prevención y seguridad para los más mayores.

Desconfiar de personas desconocidas que se acerquen con cualquier excusa, no hacer ostentación de joyas u objetos de valor, proteger el bolso o cartera en lugares concurridos, no aceptar propuestas ventajosas ya que pueden ser un timo, evitar llevar encima grandes cantidades de dinero en efectivo, procurar no llevar las claves de las tarjetas anotadas junto a ellas o ir acompañados de personas de confianza para realizar cobros o pagos de cierta entidad son algunas de las claves que recomienda la Policía Nacional a las personas mayores para evitar ser víctima de estos delitos.