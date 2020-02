Vecinos de Elviña critican la "falta de voluntad" para excluirlos del ofimático

Los vecinos de Elviña afectados por el desarrollo del parque ofimático recuerdan su lucha contra las expropiaciones a raíz del anuncio de la ampliación del hospital, que se llevará por delante casas de Eirís, aunque el Concello propone a la Xunta que modifique su proyecto para evitar esta situación. "Está mostrando su imagen amable y haciendo que se pone del lado de los vecinos, pero lo cierto es que aquí solo hay intereses propios y especulativos. Igual que nos pasa a nosotros", expone Pilar Santiago, vecina de las casas de San Vicente de Elviña pegadas a Lavedra.

Reconoce que se han reunido con el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, pero que la respuesta no ha sido la esperada. "No habrá desafectación y no se puede pagar con aprovechamiento. Así que tenemos que seguir pagando cuotas que son altísimas. Solo queremos que nos excluyan del ámbito del ofimático", señala.

Estas desafectaciones formaron parte del acuerdo de investidura de Inés Rey que el PSOE cerró con BNG y Marea. "Inicio, en el primer año de mandato, de los trámites para la desafectación o la búsqueda de soluciones urbanísticas alternativas, consensuadas con los vecinos de Elviña afectados por el parque ofimático", recoge el acuerdo. Pilar Santiago asegura "que no hay ninguna voluntad" por parte del Concello para resolver la situación. "Se dijo también que se iba a hacer una mesa de negociación, pero ya no esperamos nada", reflexiona.

Las expropiaciones que podrían ejecutarse ahora en Eirís le recuerdan a un pasado del que, por desgracia, fue protagonista. "No les preocupan las familias, que se toman estas noticias como un jarro de agua fría. Lo que vemos es que no hay un proyecto y que el 5 de abril hay elecciones autonómicas", opina Pilar Santiago, familiar del propietario que fue desalojado hace siete años para que se derribase su vivienda en Elviña. Le preocupa que estas situaciones "van para largo" y que "la única opción de los vecinos es manifestarse", algo que no descarta. Sobre la rápida respuesta del Concello para proteger a los vecinos de Eirís, Pilar Santiago recuerda "que el día de la investidura, en María Pita, Inés Rey prometió" que los llamaría. "El tiempo ha pasado y seguimos esperando", concluye.