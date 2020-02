Conciertos en A Coruña | El Coliseum, a la caza del lleno absoluto

No son pocos los candidatos que optan a colgar el cartel de localidades agotadas en el Coliseum durante 2020. El primero que lo hizo fue Beret, el pasado 8 de febrero, que agotó las 8.500 entradas en su segunda visita al multiusos de A Coruña. Pero el ritmo de venta de entradas para los próximos conciertos en agenda es alto y más artistas pueden pasar a engordar la lista.

Vetusta Morla aspira a agotar en sus dos citas consecutivas a final de mes, el sábado 29 ya está agotado y para el viernes 28 queda poco más de un 5% de aforo. La gira es con sillas en pista y aforo reducido para 4.000 personas.

Ara Malikian será protagonista en marzo. También es su segunda visita y todo apunta a que logrará el sold out. Con más del 75% vendido a mes y medio del concierto parece probable que lo consiga.

Pablo López pisará el Coliseum el 5 de junio. Las entradas están a la venta desde principios de mes y ya ha superado el 40% de aforo vendido.

No hay Coliseum sin Alejandro Sanz y no hay gira de Alejandro Sanz sin Coliseum. Hay coruñeses y coruñesas que presumen de no haberse perdido ni uno de sus recitales en la ciudad, incluso a pesar de que con el tiempo haya dejado de estar entre sus artistas favoritos. Si se suman todas sus giras, más de 100.000 espectadores pudieron disfrutar de alguno de sus conciertos en el Coliseum. La nueva cita marcada en el calendario es el 25 de junio de 2020. Los rezagados deben apurarse pues las ventas ya superan el 70% del aforo.

Mika puso a venta las localidades el pasado viernes, en lo que será su segunda visita a la ciudad y su debut en el Coliseum coruñés. El arranque ofreció prácticamente un 10% de aforo vendido el primer día.

Alejandro Fernández también puso sus localidades a la venta el pasado viernes. El artista mexicano, que ya puso patas arriba el recinto en 2014 en un concierto que atrajo a seguidores de toda España, registró una venta de cerca del 20% del aforo en su primer día de venta. Muy cerca de agotar localidades en algunos sectores.

Y el lunes será Chayanne el que pondrá a la venta las localidades para su concierto de abril. Por la expectativa levantada, se convierte en claro aspirante a agotar localidades en este prolífico año de conciertos en el Coliseum.