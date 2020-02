Juzgados de lo Social de la ciudad fijan citaciones para dentro de cuatro años

"Insostenible". Así de rotundo se muestra el Colegio de Abogados de A Coruña sobre la situación de los juzgados de lo Social de la ciudad, que están fijando citaciones para 2024. "Este presente está hipotecando el futuro de la Justicia en la ciudad", critican.

Es la tercera vez que este órgano colegial alza la voz para denunciar los retrasos que se acumulan en estos tribunales, que son ya de cuatro años. Lejos de recibir mejoras, los abogados aseguran que "el colapso es cada vez mayor". "Desde las Administraciones públicas siempre se habla de la necesidad de mejorar la Justicia y dotarla de medios, pero seguimos exactamente igual que hace dos años. Lo único que cambia es el retraso", analizan.

Los casos que se tramitan en los juzgados de lo Social son de índole cotidiano, por lo que el colapso afecta a una gran parte de los vecinos, que tienen que esperar cuatro años para resolver sus problemas. El Colegio de Abogados de A Coruña avisa de que, si la situación continúa, los retrasos seguirán acumulándose. "Hay citaciones para enero de 2024, en una semanas será abril; en un mes, nos pondremos en mayo", apuntan, a la vez que añaden que no pueden decir a sus clientes "que la solución legal a sus problemas va a tardar tanto tiempo".

Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia propuso la creación de nuevos juzgados en la ciudad, pero los colegiados alertan de que "esa solicitud no implica que se vaya a realizar". "Seguimos en la misma situación", lamentan.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados denuncia también, a través de un comunicado, que "en algunos juzgados que tienen trabajadores en situación de baja laboral no se están cubriendo esos puestos", una circunstancia que también dificulta la atención al público. Además, los asuntos que no se están despachando no se reparten entre otros juzgados. El órgano colegial advirtió hace un mes de que el juzgado de refuerzo creado para atender los casos de cláusula suelo y reclamaciones de gastos de hipoteca "está desbordado".