La ordenanza de los patinetes eléctricos entrará en vigor a finales de marzo

El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, avanzó ayer que la ordenanza que regulará el uso de los patinetes eléctricos "entrará en vigor a finales de marzo". Lo hará a la vez que "el límite de 30" kilómetros por hora para los coches.

El edil explicó que, "una vez se regule por dónde circulen los vehículos de movilidad personal", el Concello se planteará incluir servicios de patinetes eléctricos para los vecinos. "Ya nos han visitado empresas del sector con interés de implantarse pero hasta que no ordenemos por dónde se circula, no lo habilitaremos", reflexionó Villoslada, que avanzó que el servicio se ofrecería "a través de una concesión" y no como propio como ocurre con BiciCoruña.

El borrador de la ordenanza está siendo estudiado por una Mesa da Mobilidade que tuvo su primera reunión el 29 de enero. La propuesta municipal veta su circulación por las aceras y la permite por la calzada solo en vías de las Zonas 30, 20 y 10, calles con un único carril cuyo límite sea inferior a 30 y por los carriles bici. La velocidad máxima, como norma general, será de 25 kilómetros/ hora, como prevé la Dirección General de Tráfico.

Urbanismo

En su visita a las obras de peatonalización de la calle Ramón Cabanillas, Juan Díaz Villoslada detalló que la demolición del viaducto de la ronda de Nelle "se iniciará el sábado 22 de febrero", que coincide con el Carnaval, por lo que se espera que el tráfico sea menor al habitual ya que el martes es festivo. Sin embargo, los cortes en la circulación empezarán el martes, aunque serán puntuales.

Sobre los edificios abandonados en la ciudad y, en particular, de un inmueble ubicado en San José, el concejal de Urbanismo explicó que "se está terminando el proyecto de demolición, que será antes de verano".