Emigración y refugio será el tema a debatir hoy, en el Foro A Coruña pola Paz e a Non violencia, que se desarrolla en el marco de la segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La iniciativa está organizada por Mundo sen guerras e sen violencia en colaboración con Galicia Aberta, Acampa y Hortas do Vale de Feáns.