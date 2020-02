Negociaciones de última hora entre Marea y PSOE por el presupuesto

La Comisión de Hacienda de ayer trajo un nuevo desencuentro entre Marea Atlántica y el Gobierno local en relación a los presupuestos municipales para 2020, que se presentaron ayer en la reunión y que se llevarán a pleno extraordinario este viernes para su aprobación definitiva. Marea denuncia que las cuentas no incluyen los acuerdos del pasado 23 de diciembre entre el grupo y el Gobierno local relativos al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). En concreto, que no se dota una partida para mantener las convocatorias de ayudas culturales Xerminal y Cultura de Barrio, y tampoco para dotar al Festival Noroeste de dirección artística.

Según el edil de Marea Iago Martínez, presente en la comisión, el PSOE le propuso corregirlo tras a la aprobación definitiva a través de un modificativo. Martínez señaló que no le "parece serio" que no se haya corregido hasta el momento, y que a lo largo del día de hoy tendrán nuevas conversaciones para que se incluyan en el presupuesto que se vote el viernes. El concejal de Cultura, Jesús Celemín, señaló en un pleno pasado que esta edición del Noroeste no tendría dirección artística.

Alegaciones para promoción

El Gobierno local también ha aceptado incorporar las alegaciones presentadas por los sindicatos CIG, UGT y CCOO para que se cumpliese el acuerdo marco que prevé la promoción interna del 40% de los auxiliares administrativos, del grupo C2, al puesto de administrativo, del grupo C1, en el periodo 2019-2020.

El cuadro de personal contemplaba originalmente 124 plazas de administrativo para 2020. De acuerdo con la CIG, esto solo suponía un aumento de 23, cuando señalaban que debería aumentarse en 82. De acuerdo con una enmienda técnica elevada por la Comisión, hay una discrepancia interpretativa con respecto al acuerdo marco, según se deban incluir plazas de C1 incluidas "en ofertas precedentes pero no ejecutadas", que deberían ser resueltas por la comisión de seguimiento del acuerdo, que no está constituida. La enmienda plantea aumentar el número de plazas de administrativo hasta las 173.