El Concello aprueba de forma definitiva el presupuesto

El Partido Popular fue el único grupo municipal que votó esta mañana en contra de la aprobación definitiva del presupuesto del Concello para este año, que alcanza los 260 millones de euros. PSOE, Marea Atlántica, BNG y Ciudadanos respaldaron con sus votos el proyecto y rechazaron 85 alegaciones presentadas, aunque sí respaldaron la formulada por tres sindicatos de la plantilla municipal sobre las plazas de promoción interna y el cuadro de personal para este año.

El pleno aprobó además una enmienda impulsada por PSOE y Marea para incluir los programas Xerminal y Cultura de Barrio dentro de las cuentas del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Esas partidas habían sido reclamadas por Marea, al igual que la contratación de un director profesional para el festival Noroeste, que finalmente no se realizará porque debe hacerse mediante un concurso público del que el concejal de Hacienda, José Manuel Lage, dijo que no da tiempo a convocar, por lo que solicitó disculpas por no haberlo previsto y anunció que se llevará a cabo el próximo año.

La inclusión de esta enmienda llevó al PP a solicitar su retirada ante las dudas de legalidad expresadas por el interventor, aunque el secretario municipal argumentó que pueden presentarse en cualquier momento de la tramitación del presupuesto y que, además, la cuantía de la partida es solo de 200.000 euros.

El PP presentó alegaciones que reclamaban el cambio de 15,4 millones del gasto municipal pero fueron rechazadas, al tiempo que los grupos de la izquierda le reprochaban que hiciera estas propuestas tras no haber presentado enmiendas durante la aprobación inicial del presupuesto, lo que la portavoz popular, Rosa Gallego, justificó por la negativa del Gobierno local a negociarlo con su grupo.

Todos los grupos de la oposición destacaron el elevado número de alegaciones presentadas, que supone un récord en el Concello coruñés, por lo que solicitaron al Gobierno local que tenga en cuenta esas reclamaciones, efectuadas por toda clase de entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad que no vieron satisfechas sus demandas en este presupuesto.