A Coruña desde sus cimas

"La primera vez que subí a la planta 24 de la torre Costa Rica me mareé", confiesa Yolanda López. Trabaja allí, en la Radio Galega, desde hace 27 años, y prácticamente todos los días hace una foto al amanecer. "Somos afortunados. Mirar la ciudad desde el helipuerto del hospital es un bálsamo para la tensión y los nervios", compara Óscar Estraviz, subdirector de Procesos Asistenciales de Enfermería del 061. "Miramos el cielo y el mar para estudiar la meteorología, pero la vista que nos ofrecen es buena para el ánimo y la mente", reconoce Francisco Infante, director del Observatorio. "Al no tener edificios próximos nuestra sensación de altura no es tan grande", dice Jesús Iglesias, jefe de la torre de control marítimo, de 90 metros.

Estos testimonios son los de cuatro personas que a diario conviven con las alturas. Desde sus puestos de trabajo, adonde no pueden acceder la mayoría de los ciudadanos, disfrutan de las vistas más espectaculares de la península coruñesa. Ya no les sorprenden tanto como el primer día, pero en algún que otro momento siguen siendo relajantes.