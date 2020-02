Horizontes de hormigón

El trabajo de Juan Carlos Figueiras no es vocacional ni despierta arrebatos de romanticismo. Limpiar ventanas y cristales es una ocupación "como otra cualquiera" que este coruñés realiza desde hace 29 años, pero que le permite, cuando se lo requieren algunos clientes, contemplar las mejores vistas de la ciudad. Figueiras se ha subido a los edificios más altos de A Coruña para dejar limpias las ventanas desde donde los peatones se ven más pequeños y el cielo más cerca. Lo hace desde dentro, en las viviendas, bien sujeto por su equipamiento de seguridad, y después de cada trabajo fotografía distintos ángulos de la ciudad desde las alturas. Unas semanas no sube más arriba de la cuarta planta, otras, a pisos desaconsejables para quienes padecen de vértigo.

"El primer rascacielos al que me subí fue el más alto de A Coruña, la torre Hercón de la calle Costa Rica. En el piso 24. Impresionó un poquito, claro, y tuve que andar con mucho tino, no fuese que se me cayera alguna herramienta a la calle".

Los más de cien metros de altura de la también llamada torre Costa Rica no son sin embargo la cima de la ciudad favorita de Figueiras. "La vista es espectacular pero la perspectiva es demasiado alta. Prefiero la última planta, la 21, del número 1 de la avenida Primo de Rivera, donde había un cartel de Caixa Galicia. Desde allí se ve la amplitud del Ensanche y las penínsulas de la Ciudad Vieja y Monte Alto. Es tan chulo ver la ciudad desde esa altura como al aterrizar en Alvedro", detalla.

A los 19 años comenzó a limpiar cristales. Su madre trabajaba en una empresa de limpieza y metió a su hijo Juan Carlos en la tarea "porque hacía falta dinero en casa". Los fines de semana tenía encargos y los demás días estudiaba Imagen y Sonido o más tarde tenía trabajo. Pero el audiovisual, lamenta, "es un campo con mucha temporalidad" y desde 2008 su dedicación laboral plena es la limpieza. "Vocación ninguna, limpio la suciedad y me da un sueldito y me ofrece unas vistas muy buenas de A Coruña. Ya me gustaría estar trabajando de cámara en la TVG", comenta Figueiras. También le ha dado algún susto ver A Coruña desde tan arriba mientras trabajaba. "Una vez en la Escuela Pablo Picasso se descolgaron unas ventanas de 30 kilos que baten hacia fuera, al guillotinar la fachada; suerte que no pasada nadie por debajo", recuerda. Otra vez le cayó otra ventana desde un piso 11 en Linares Rivas, sin heridos que lamentar.

"No me falta trabajo", dice Figueiras, aunque cuando hay ciclogénesis le toca estar "a dos velas". No tener vértigo y estar bien sujeto y protegido junto a las ventanas son la clave de un oficio que, en su caso, le ha permitido ver en casi tres décadas "la transformación tan sorprendente de A Coruña, sobre todo el paseo marítimo".