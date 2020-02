"La Xunta es la única administración que está haciendo obras en la ciudad"

¿Cuál es su valoración de las inversiones de la Xunta?

Muy positiva. Es la única administración que está haciendo obras en la ciudad: el edificio Amizar, el colegio de Novo Mesoiro, las viviendas del Ofimático... A pesar de las trabas, especialmente de la Marea. Se completó el edificio de los juzgados de Tabacos, o la pasarela de Marineda, e insistió en otras como el colegio de Novo Mesoiro pese a la tardanza de las licencias o gestiones municipales.

¿A qué achaca la tardanza en el proyecto de la intermodal?

La Xunta gastó 450.000 euros en hacer un proyecto y tuvo que rehacerlo porque la Marea cambió los criterios. Si no tenemos intermodal es por ese cambio.

¿Y el del centro de salud en Santa Lucía?

Todavía más evidente. Seguimos esperando porque el Ayuntamiento le diga a la Xunta dónde y cómo se hará para poder pagarlo, en una parcela válida. El concejal Villoslada tuvo una reunión hace unas semanas con el Sergas y volvió a ir sin nada.

La Xunta firmó un protocolo sobre los muelles interiores sin contar con el Concello.

Un protocolo previo a firmar un convenio, y se invitó al Ayuntamiento a formar parte de este. Por el protocolo, la Xunta es la única administración que comprometió dinero para liberar suelo: 20 millones para que Batería, Calvo Sotelo y La Solana fuesen suelo público. También pone que el Estado ponga el tren a punta Langosteira, e igual la alcaldesa no quiere pedírselo a su gobierno en Madrid.

Esos 20 millones no están en los presupuestos de la Xunta.

Se comprometerán cuando se firme el convenio.

¿Y los fondos para la regeneración de la ría de O Burgo?

La Xunta ha completado el saneamiento con una inversión de 100 millones de euros. El drenaje y regeneración es competencia del Estado, no de la Xunta. Si no se licita es porque hay voluntad cero del Gobierno central, que no ha invertido un euro en A Coruña en dos años, de hacer nada en Galicia.

¿Considera que la Xunta debería haber delimitado el ámbito del BIC de las murallas, para determinar si afectan a las parcelas pertenecientes a Defensa en A Maestranza?

Patrimonio ha informado media docena de veces sobre el ámbito del BIC. Aquí hay competencias urbanísticas que tiene que gestionar el Ayuntamiento. Si aparece algo nuevo en las exploraciones arqueológicas, que se deriven a Patrimonio, pero es competencia municipal.

La ampliación del Chuac se presentó este año, en proyecto y poco antes de los comicios.

No hay electoralismo ni improvisación. El Sergas lleva un año elaborando estudios muy complejos para definir el proyecto, las necesidades y los accesos. Estos lleva meses. El Chuac será la mayor inversión de A Coruña. No hay ninguna obra, ni el puerto exterior, que sea comparable.

Existe una polémica con los vecinos, que no saben cuántas viviendas se expropiarán.

Tendrán una reunión el jueves con la Xunta. Afecta a 19 viviendas, no todas habitadas, y se buscará que tenga el menor impacto en los ciudadanos, en diálogo y coordinación con el Concello. El suelo, accesos y servicios, y sus expropiaciones, son en todo caso competencia del Ayuntamiento. El hospital de los próximos 50 años es la mayor justificación para cualquier expropiación que se pueda dar.

En 2016 el PP fue el partido más votado en A Coruña, por escaso margen. ¿Espera repetir o mejorar resultado?

Esperamos que la ciudadanía valore la atención, el cuidado, la buena gestión, que ha tenido la Xunta en estos años, frente a la inejecución, al descontrol de los multipartitos. Y que vuelva a dar su apoyo a Feijóo, que aglutina a personas que en otras elecciones votan a otras fuerzas. Es un punto de encuentro y referente.