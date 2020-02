No todo es fútbol. Y si no que le pregunten a Manuel Burque. El cómico presumió el otro día, en la radio, de su sentimiento deportivista. Un momento que se hizo viral a través de las redes sociales. El Leyma trató de seducirle y los aficionados del conjunto naranja le animaron a que se hiciese socio. Burque reconoció que le gusta más el baloncesto y dejó en el aire su propuesta: "Ya si me fichasen...".