Los afectados por la ampliación del hospital ven insuficientes las promesas de la Xunta

Menos cemento, máis persoal y Novo Chuac si, pero non así. Esas fueron las pancartas que recibieron ayer al delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, en la primera reunión del Gobierno autonómico con los afectados por las expropiaciones para la ampliación del Hospital de A Coruña. Los miembros de la Asociación de Vecinos Uxío Carré debatieron durante tres horas con el delegado; con el gerente del Sergas, Antonio Fernández; y el director de la Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Díaz Villoslada, acudió por el Concello, que mantiene posturas encontradas con la Xunta sobre el diseño del proyecto y la responsabilidad en las expropiaciones.

La cita se saldó con la promesa autonómica de recortar el número de viviendas afectadas. Según la presidenta de la asociación vecinal, Mónica Díaz, la Xunta renuncia ahora a ampliar los viales de Castaño de Eirís, así como el que atraviesa el barrio y el diseñado sobre el parque. La portavoz, sin embargo, se muestra insatisfecha con la reunión, en la que lamenta no haber obtenido "cosas concretas". "No nos informaron de nada. No hay proyecto ni borrador, más que el vídeo que presentaron. Lo que tuvimos fueron palabras, pero ningún compromiso", señala.

Su visión se contrapone a la del gerente del Sergas, para el que la cita "fue correcta". "Hemos querido tratar todas las cuestiones. El objetivo es buscar una solución que tenga la menor afección", explica. Fernández defiende la negociación sobre los viales, pero los vecinos advierten de que el de circunvalación en torno al hospital sigue en pie. "Tocará a casas probablemente", dice la vecina, que cifra en 27 los hogares que todavía estarían en peligro.

La Xunta deja los detalles al anteproyecto, para el que afirman que contarán con los afectados. La licitación del equipo redactor será el punto de arranque para la próxima reunión con los vecinos, a los que se se comprometen a "escuchar para buscar todas las alternativas" posibles, entre las que incluyen sustituir las expropiaciones por permutas.

Fábrica de armas

El proyecto del hospital estuvo ligado a la fábrica de armas, que la Xunta descartó para construir uno nuevo. Ayer, los representantes de la plataforma vecinal de la zona transmitieron al BNG sus demandas sobre la Ciudad de las TIC, que debe "resolver los problemas de conexión" de la zona.