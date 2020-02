Marea condena el contrato "opaco e improvisado" para el diseño del Noroeste

Marea Atlántica acusó ayer al Gobierno local de contratar de modo "opaco e improvisado" el diseño de la programación del festival Noroeste de este año. El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) contrató a un profesional para hacerlo sin concurso previo, de manera directa, y por un importe de 17.680 euros, en el límite legal permitido para esta modalidad.

Convocar una plaza de dirección artística a través de un concurso abierto y "consensuado con el sector" era parte de los acuerdos entre PSOE y Marea para aprobar los presupuestos de este año, y la elección directa fue denunciada por el principal grupo de la oposición en diciembre y durante la semana pasada. El viernes pasado, durante el pleno en el que se dio luz verde a los presupuestos, el grupo los apoyó porque el concurso "era solo una medida entre las muchas negociadas". El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, se disculpó por esta cuestión.

Al edil de Marea, Iago Martínez, la situación le parece "preocupante". "No ponemos en duda la capacitación profesional de la persona escogida, que no conocemos, pero tememos que esta forma opaca e improvisada de actuar termine por pasarle factura al festival, y el festival es una joya que no podemos estropear".