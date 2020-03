Ara Malikian volverá a triunfar en el Coliseum el 28 de marzo

Un virtuoso de las cuerdas y un ejemplo de vida. El prestigioso violinista español de ascendencia armenia y libanesa Ara Malikian, cuya historia ha sido recientemente galardonada con el Goya a Mejor Documental, volverá a inundar de emoción el Coliseum de A Coruña el próximo sábado, 28 de marzo, en el que será su único concierto en Galicia y donde ha tenido siempre una excelente acogida, agotando las entradas de todos sus conciertos.

Tras triunfar en los mejores teatros del mundo, desde Londres hasta Hong Kong o Buenos Aires con sus dos últimas giras 15 y The Incredible World Tour of Violín, el músico vuelve ahora a la ciudad de María Pita para presentar su nuevo disco Royal Garage, un trabajo distinto a todo lo que había compuesto hasta ahora y en el que da voz por primera vez a algunas de sus canciones. Ha contado con colaboraciones de la talla de Andrés Calamaro, Enrique Bunbury o Serj Tankian.

De todo ello podrán disfrutar los seguidores del artista el próximo sábado, 28 de marzo, a través de The Royal Garage World Tour. Uno de los grandes espectáculos de este marzo, en el que el artista recorrerá todos los garajes que han marcado su vida desde los años 70, tal y como él mismo cuenta: "Mi relación con los garajes comenzó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En aquel momento, en todo el mundo, las bandas más modernas estaban ensayando en los garajes, allí forjaron un estilo que cambió la historia de la música y yo quería formar parte de todo eso. Tenía diez años y mi padre me dijo para convencerme: 'Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a reunir a una banda de rock como los Rollings'. La nuestra no se divirtió tanto como la de ellos, no me codeé con Keith Richards o Mick Jagger... Mi tío Nono me estaba esperando con una trompeta maltratada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...Todavía no veo Rock and Roll en aquello pero veo amor y eso es más que suficiente", explica el artista sobre ese primer garaje al que luego seguirían otros en Alemania, Inglaterra, Francia o España: "Parece que estoy predestinado a ellos, me pasan cosas fascinantes en los garajes...".

The Royal Garage World Tour se concibe así como un recorrido sonoro por los más variados países y exóticos estilos que han marcado el trabajo de Malikian y en el que tampoco pasa desapercibida su trayectoria vital, recientemente galardonada en la cita más prestigiosa del cine español.

Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, Goya a Mejor Documental, es el nombre del trabajo audiovisual con el la directora Nata Moreno retrata la migración y los refugiados a través de la propia figura del violinista.

Llegará al Coliseum de A Coruña el próximo 28 de marzo. Las entradas para asistir al único concierto en Galicia de The Royal Garage World Tour están ya a la venta en la página oficial Ara Malikian-Royal Garage World Tour.