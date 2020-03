La niña que quería ser capitana de la pandilla

Nací y me crié en la calle Pastor Díaz con mis padres, Manolo, empleado del Banco Central, y Constancia, dedicada a las labores de la casa, y con mi hermana Charito. Mi primer colegio fue el de la profesora Marina en A Gaiteira, en el que estuve hasta los diez años, tras lo que pasé al de las Josefinas hasta los catorce. Como era mala estudiante, me enviaron a la academia Celta, en Cuatro Caminos, de los profesores don Demetrio y doña Carmen, quienes tenían fama de ser muy duros.

Finalmente, mi madre decidió enviarme a una academia de peluquería y, al cabo de un año, empecé a trabajar de aprendiz en una de la calle Compostela en la que estuve dos años y aprendí el oficio. Después estuve en la peluquería de Amparito en la calle Asturias hasta los veinticuatro años, edad a la que me casé y me dediqué únicamente al cuidado de mis hijos Óscar y Rubén, quienes ya nos hicieron abuelos con dos nietos también llamados así.

Las amigas de la infancia con las que tuve más afinidad fueron Maricarmen, Carmiña, Chus, Laura, Charo, Tere, Viruca, Celso, Ricardo y Nacho. En aquellos años jugábamos chicos y chicas juntos sin ningún problema y muchas veces les ganábamos. Yo siempre fui muy espabilada y mandona, ya que siempre quería ser la capitana del grupo, por lo que los niños me tenían mucho respeto.

Los cines a los que más íbamos eran el Gaiteira y el Monelos, cuyas sesiones infantiles estaban llenas de niños. Cuando nos sobraba dinero de la entrada, comprábamos un gran pastel de chantilly que vendían en pastelerías situadas frente a esos cines y que eran tan grandes que nos duraban casi toda la película. En los ambigús de esos cines vendían además chufas, pipas y pirulíes, pero se formaban unas colas tan largas que había que tener cuidado de que no que te quitaran la butaca y hubiera que buscar otro sitio para sentarte.

En verano solía ir con la familia a la playa de las Cañas, en las ruinas del castillo de San Diego, y también a la del Lazareto, donde conocí a mi marido años más tarde. Cuando íbamos a Santa Cristina, a veces cruzábamos la ría en As Xubias en las lanchas de los hermanos el Rubio y Baltasar, las personas más conocidas de ese lugar junto con la señora que hacía de guardabarreras del tren y que no dejaba atravesar las vías cuando se acercaba un convoy. También me acuerdo de cuando cogíamos el autocar de la empresa A Nosa Terra en Cuatro Caminos para ir a la playa y subíamos a los asientos de madera que había en el techo, en los que se iba muy bien en verano.

Una vez que fui con mis padres a la Tómbola de la Caridad de los jardines de Méndez Núñez tuve la suerte de que me tocara una bicicleta, con la que tanto mi hermana como yo disfrutamos muchísimo, ya que en aquella época eran un artículo de lujo. Otro de mis recuerdos es el día que fui al cine con las amigas a ver Drácula y el Hombre Lobo, ya que salí con un miedo terrible y al llegar a casa me asusté tanto en las escaleras que me caí lastimándome el cuello, por lo que me tuvieron que llevar a la Casa de Socorro y el accidente llegó a ser comentado por la radio.

Testimonio recogido por Luis Longueira