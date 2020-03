No nos olvides

Mi querida Alexandra: Disculpa que me dirija a ti con cierta familiaridad. Es que tienes la misma edad que mi nieto, Álvaro; y aunque él no sabe tocar el piano, creo que os haríais amigos porque él es inteligente y sensible como tú y le gusta mucho la música. Es verdad que nuestro concertino, Máximo Spadano, al finalizar el concierto de Mendelssohn, besó tu mano en un homenaje más apropiado para una mujer adulta que para una niña; pero yo creo que lo hizo para rendir tributo a la sorprendente madurez que habías mostrado al interpretar esa preciosa obra que en tus manos sonó como pocas veces la he escuchado: el toque perlado en las escalas y arpegios del primer movimiento, la delicadeza al expresar esa suerte de "canción sin palabras" que constituye el segundo tiempo, y esa contagiosa alegría con que nos regalaste el encantador rondó... Me parece que si Mendelssohn pudiese escuchar esta versión tuya, te dedicaría el concierto sin dudarlo un instante. Sé bien que mis elogios no son nada al lado de los que te ha dedicado Sokolov (¡nada menos!) y que has llegado a conmover a nuestro director, Dima Slobodeniouk; pero quiero pedirte algo importante. Mira: A Coruña está en el finis terrae, en el final de la tierra europea, alejada de las rutas más frecuentadas por los grandes concertistas; los coruñeses lo sabemos. Pero, a pesar de esa lejanía, hemos creado la mejor orquesta de España y una de las más importantes de Europa; tenemos unos músicos de primerísimo nivel (¿les has escuchado en esa verdadera "piedra de toque" orquestal que es El pájaro de fuego?); un extraordinario director capaz de llevar en volandas a esta agrupación maravillosa; y „no sé si decir, sobre todo„ un público excepcional: inteligente, entendido, respetuoso y capaz del entusiasmo desbordado que dedicó a tu versión del concierto, te hizo salir a saludar cuatro veces, y volvió a aclamarte tras tu maravillosa versión del Preludio en Sol sostenido menor, opous 32 núm. 12, de Rachmnaninov. Por todo esto, querida Alexandra, me atrevo a pedirte: cuando seas una gran concertista, no nos olvides; acuérdate de que en este finisterre europeo te hemos aclamado cuando tenías doce años y que deseamos volver a hacerlo. Yo también quiero besar tu mano privilegiada y darte un beso muy grande y muy cariñoso. Como se lo daría a mi nieto Álvaro.