"A idea de que en Galicia había un matriarcado é un mito falso"

O escritor e historiador Xavier Castro, onte na presentación do seu libro no local de Alexandre Bóveda. Carlos Pardellas

Sabe Xavier Castro (Cangas, 1954) que "de pouco serve que os historiadores se lean os uns aos outros" sen "transcender" ao público xeral. Por iso el busca sempre a anécdota, e non o dato estadístico. Na súa investigación do día a día dos devanceiros da cultura galega, abunda a "cor" e o "calor humano", que mestura co rigor que lle valeu o Premio Xesús Ferro Couselo pola súa obra Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá en Galicia, séculos XIX e XX. O libro, presentado onte en Alexandre Bóveda, fai un retrato ameno das xentes do común, abordando aspectos como as súas ocupacións, crenzas ou o seu xeito de relacionarse.

Sempre se investiga ás grandes figuras. As vidas anónimas tamén teñen riqueza?

Si. É importante completar esa Historia en maiúsculas coa historia en minúsculas que supón a maioría social. Coñecer a vida dos que non teñen apelidos rimbombantes. Falar de como era a vivenda, das relacións humanas, da indumentaria ou de cousas como a hixiene...

Unha das pólas que máis mudou, de seguro...

Pois bastante, si (ri). A auga corrente non chegou á maioría das casas ata 1960, e a xente lavábase moi pouco. Aínda por riba, existía a crenza cultural de que non era bo para a pel. Dicíase que existían na atmosfera miasmas mórbidos, uns entes pequenos portadores de patoloxías que, se te lavabas moito, podían entrar polos poros da pel. Por iso mellor ter unha cotra de sucidade que protexera. Era unha teoría moi estendida, mesmo entre os médicos do século XIX.

Que remanentes quedan de toda esa mentalidade no noso día a día?

Quedan cousas. Hai unha identidade galega e unha maneira de entender a vida, de relacionarnos entre nós e co medio ambiente. Pero tamén hai mudanzas. Quizais un dos temas que máis cambiou é o da situación da muller. A idea estendida de que en Galicia había matriarcado é un mito totalmente falso. As mulleres estaban moi sometidas, non dispuñan do control das súas vidas nin das súas facendas. E as grandes decisións as tomaban os xefes da casa.

De onde procede entón esa idea de poder feminino?

De que no mundo campesiño, que era o 80% ata hai 50 anos, as mulleres eran moi visibles. A muller de clase media estaba bastante metida na casa, pero as obreiras e campesiñas estaban sempre fóra. Víaas nas feiras, indo a por auga, ao forno... E claro, a xente dicía: 'As mulleres mandan moito, están en todas partes', pero é falso.

Moitas ían servir.

Efectivamente. E levaban moi mala vida. De aí esa expresión de que servir era o pan do demo. O demo era o amo, que pagaba cun pan moi negro e duro. Pero era unha das poucas opcións para as campesiñas que non tiñan posibilidade de ter parella, xa que había máis mulleres que homes. En particular, nas idades de casar, entre os 15 e os 25 anos.

A que se debía o desaxuste?

A emigración, que afectaba sobre todo aos varóns, e tamén ao servizo militar. Por iso na maior parte das parroquias galegas había un desfase entre rapaces e rapazas que oscilaba entre o 10 e o 25%. Esa porcentaxe de mozas non tiña ningunha posibilidade de casar. Outra cousa que facían estas mulleres era ter un fillo de solteira. Había moitos máis nenos ilexítimos en Galicia que noutras partes de España, porque moitas mulleres tiñan relacións sexuais para ter un fillo como seguro de vellez.

O pragmatismo da vida trasladábase ao amor?

Claro, a maior parte dos matrimonios eran por interese, non por afinidade. Pero se facía normalmente co consenso da parella, porque para fundar unha nova familia facía falta xuntar patrimonios. Tampouco ningunha muller casaba se non tiña un dote. De feito, había institucións de caridade que o que daban era unha pequena cantidade para que as mozas pobres accederan ao casamento.

Parece certo iso que dicía Cunqueiro, de que Galicia puxo máis imaxinación na gastronomía que no romance.

Si. A imaxinación que se puxo na gastronomía foi máis desbordante que a que se puxo nas relacións amorosas. Tamén é interesante dicir que a gastronomía galega é un invento das mulleres. Os homes non cociñaban nunca en Galicia. Só cando no século XX aparecen os restaurantes e se dignifica a profesión de chef, pero entón apartan ás mulleres. Tardamos moito en Galicia en dignificar o papel da muller cociñeira converténdoa en chef. Hai moi poucas aínda, e unha desatención para o rol que desempeñaron creando a gastronomía galega, que era un rito social para verse e falar.

Había ocio máis aló da foliada e esa mesa que menciona?

Había moito menos, pero o tempo era diferente, porque era distinta a cultura laboral. Os campesiños eran donos do seu tempo, e repartían os labores dun xeito máis humano. Non se separaba tanto o ocio e o negocio, a xente sempre estaba facendo cosas. Hai imaxes nas que se ve a unha muller levando un feixe de herba, e ao mesmo tempo vai calcetando, por exemplo. A verdade é que é difícil encontrar fotos de mulleres sen traballar. Sobre todo, porque tiñan que asumir os labores que deixaban os homes que emigraban.

Como mudou esa diáspora do século XX os costumes, logo de tantos anos de illamento?

A emigración afectou moito a Galicia. Pero non é certa a visión que se daba tradicionalmente dela como un drama, porque tivo aspectos positivos. Os que marchaban mandaban remesas de diñeiro coas que se fixeron moitas cousas útiles no país. Desde lavadoiros ata máis de 350 escolas foron creadas por emigrantes. A electricidade moitas veces era promovida nas aldeas polos retornados. Viñan tamén con outra mentalidade, máis aberta e laica, e foron un elemento de modernización.